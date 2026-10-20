Ukrayna’dan cephede bir ilk: Yaralı asker İHA ile tahliye edildi

KARADAN TAHLİYE MÜMKÜN OLMAYINCA DRON DEVREYE GİRDİ

Ukrayna-Rusya Savaşı’nda gerçekleştirilen operasyonda, 30. Müstakil Mekanize Tugayı bünyesinde görev yapan bir piyade askeri mevzisinde yaralandı.

Bölgede Rus dronlarının yoğun faaliyeti ve arazinin mayınlı olması nedeniyle askerin kara araçlarıyla veya insansız kara sistemleriyle tahliyesi mümkün olmadı.

Bunun üzerine Ukrayna ordusuna bağlı 92. Müstakil Taarruz Tugayı’nın insansız sistemler birimi, Ukraynalı savunma şirketi Gurzuf Defence tarafından sağlanan ağır yük kapasiteli altı pervaneli dronu tahliye için uyarladı. Teknik çalışmaların ve ön testlerin ardından operasyon için hazırlık yapıldı.

KENDİNİ DRONA BAĞLAYIP HAVALANDI

Tahliye görüntülerinde, yaralı askerin kendisini drona bağlı taşıma düzeneğine sabitlediği ve ardından havalandırıldığı görüldü. Altı pervaneli İHA, askeri cephe hattından alarak tahliye noktasına ulaştırdı.

Operasyona 92. Müstakil Taarruz Tugayı’nın yanı sıra 30. Müstakil Mekanize Tugayı ve diğer askerî birlikler de destek verdi. İHA’nın operatörlüğünü 30. Tugay bünyesindeki bir görevlinin yaptığı bildirildi.

YARALI ASKERİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, tahliye edilen askerin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Operasyonda görev alan birliklerin yetkilileri, bunun yaralı tahliyesinde yeni bir aşama olduğunu vurguladı.

İHA’LARIN SAVAŞ SAHASINDAKİ GÖREVLERİ GENİŞLİYOR

Ukrayna’da insansız sistemler, keşif ve saldırı görevlerinin yanı sıra lojistik ve kurtarma faaliyetlerinde de kullanılmaya başlanıyor. Cephe hattında kara yoluyla tahliyenin tehlikeli veya imkansız hale geldiği durumlarda ağır yük taşıyan dronların kullanılması, yaralı askerlerin güvenli bölgelere ulaştırılması için yeni bir seçenek oluşturuyor.

Ukrayna ordusu, yaralı bir askerin hava dronuyla cephe hattından tahliyesini dünyada bir ilk olarak tanımlarken, operasyonun tarihi ve gerçekleştirildiği cephe hattının tam konumu açıklanmadı.