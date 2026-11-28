Pakistan'dan Oruç Reis'e görkemli karşılama: Sokaklar ‘Hoş geldin’ pankartlarıyla donatıldı
Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'deki görevinin ardından petrol ve doğal gaz aramak üzere Pakistan'a ulaştı. Türk araştırma gemisini karşılamak için sokaklara ‘Welcome Oruç Reis’ (Hoş geldin Oruç Reis) yazılı pankartlar asıldı. Pankartlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın fotoğrafları yer aldı.
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