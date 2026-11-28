Donald Trump Putin’e takılmadan edemedi: O sözler dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşme salonuna girdiği sırada Putin'i işaret eden Trump, "Kim o? O benim arkadaşım" diyerek espri yaptı. İki liderin gülümseyerek tokalaştığı anlar kameralara yansıdı.