Miras beklentisiyle anne ve babasının ölümünü bekleyen evlatlara tepki gösteren Kırmızıgül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





“Evin reisi olan babanın henüz yaşarken miras konusunu çözmesi gerekiyor. Ailede çocuklar büyüyüp evlenince gelinler arasında inanılmaz bir rekabet oluyor. O kadar çok bu olaylara şahit oldum ki. En güzeli baba yaşarken konunun çözüme kavuşturulması. Bazı evlatlar da var ki baba ölsün de mirasını alayım diye bekliyor. Öyle çocuğa ben 5 kuruş bırakmak istemem. Allah herkese vefalı, merhametli, hayırlı evlatlar nasip etsin.”