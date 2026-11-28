EV TİPİ PRİZLERLE ŞARJ YAPILAMAYACAK
Yönetmelikte yer alan düzenlemeye göre, müstakil konutlar hariç olmak üzere otoparklarda elektrikli araçların ev tipi prizler üzerinden şarj edilmesi yasaklandı. Şarj kablolarında kontrol ünitesi bulunsa dahi sıradan prizler aracılığıyla bağlantı kurulamayacak.
Böylece otoparklarda uzatma kablosu veya standart ev tipi prizler kullanılarak elektrikli araçların şarj edilmesinin önüne geçilecek.
ŞARJ SİSTEMLERİNDE YENİ GÜVENLİK ŞARTLARI
Yeni yönetmelik, yalnızca şarj bağlantılarına değil, otoparklardaki elektrik sistemlerine ilişkin de çeşitli zorunluluklar getiriyor.
Buna göre şarj sistemlerinde elektrik akımını kesebilen devre kesicilerin bulunması zorunlu olacak. Kapalı otoparklardaki elektrik tesisatlarının ise yangın ve su baskını gibi risklerden etkilenmeyecek şekilde düzenlenmesi gerekecek.
Ayrıca otoparkların tamamında, herhangi bir ayrım yapılmaksızın yaygın algılama sistemleri kurulacak.
MEVCUT ŞARJ ÜNİTELERİ İÇİN SON TARİH 2029
Düzenleme kapsamında mevcut şarj sistemlerinin de yeni güvenlik koşullarına uyum sağlaması gerekiyor. Alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere kapalı otoparklarda bulunan bütün şarj ünitelerinin en geç 1 Ocak 2029 tarihine kadar yönetmeliğe uygun hale getirilmesi öngörülüyor.
Böylece elektrikli araç şarj altyapısında yangın güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir dönem başlayacak.
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