Müstakil konutlar hariç olmak üzere otoparklarda elektrikli araçların ev tipi prizler üzerinden şarj edilmesi yasaklandı

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Resmî Gazete 'nin 27 Kasım 2026 tarihli sayısında yayımlanan Yeni Bina Yangın Yönetmeliği, elektrikli araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte otoparklarda elektrikli araçların şarj edilmesine yönelik güvenlik şartları yeniden belirlendi.

EV TİPİ PRİZLERLE ŞARJ YAPILAMAYACAK

Yönetmelikte yer alan düzenlemeye göre, müstakil konutlar hariç olmak üzere otoparklarda elektrikli araçların ev tipi prizler üzerinden şarj edilmesi yasaklandı. Şarj kablolarında kontrol ünitesi bulunsa dahi sıradan prizler aracılığıyla bağlantı kurulamayacak.

Böylece otoparklarda uzatma kablosu veya standart ev tipi prizler kullanılarak elektrikli araçların şarj edilmesinin önüne geçilecek.

Reklam Reklam

ŞARJ SİSTEMLERİNDE YENİ GÜVENLİK ŞARTLARI

Yeni yönetmelik, yalnızca şarj bağlantılarına değil, otoparklardaki elektrik sistemlerine ilişkin de çeşitli zorunluluklar getiriyor.

Buna göre şarj sistemlerinde elektrik akımını kesebilen devre kesicilerin bulunması zorunlu olacak. Kapalı otoparklardaki elektrik tesisatlarının ise yangın ve su baskını gibi risklerden etkilenmeyecek şekilde düzenlenmesi gerekecek.

Ayrıca otoparkların tamamında, herhangi bir ayrım yapılmaksızın yaygın algılama sistemleri kurulacak.

MEVCUT ŞARJ ÜNİTELERİ İÇİN SON TARİH 2029

Düzenleme kapsamında mevcut şarj sistemlerinin de yeni güvenlik koşullarına uyum sağlaması gerekiyor. Alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere kapalı otoparklarda bulunan bütün şarj ünitelerinin en geç 1 Ocak 2029 tarihine kadar yönetmeliğe uygun hale getirilmesi öngörülüyor.

Reklam Reklam

Böylece elektrikli araç şarj altyapısında yangın güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir dönem başlayacak.

Ekonomi

Türkiye’de ilk kez üretilecek: 17 milyar liralık stratejik yatırım hayata geçti

Ekonomi

Otomotiv devlerine soğuk duş: Avrupa'da en çok satılan elektrikli araç artık bambaşka bir marka

Ekonomi

Elektrikli araç sahipleri yaşadı: Otomotiv devi aracını şarjda bırakanlara her ay para yatıracak