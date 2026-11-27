Bigfoot’a ait olduğu iddia edilen ayak izlerinden alınan alçı kalıpları, yıllardır süren Koca Ayak tartışmasının en dikkat çekici örnekleri arasında gösteriliyor.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Kuzey Amerika'nın en tanınmış şehir efsanelerinden biri olan Bigfoot, ABD'de yayımlanan eski resmi belgelerle yeniden tartışılmaya başlandı. Sasquatch adıyla da bilinen, iki ayak üzerinde yürüyen ve insanı andıran devasa kıllı bir yaratık olarak tasvir edilen Bigfoot'un izlerine ilişkin kayıtlar, ABD Tarım Bakanlığına bağlı Orman Hizmetlerinin (US Forest Service) kamuya açık bilgi edinme arşivinde yer aldı.

15 Ekim 2026'da kurumun FOIA (Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası) okuma odasına eklenen üç belge, uluslararası basında geniş yer buldu. Belgeler, Montana ve Oregon'da geçmiş yıllarda yaşandığı ileri sürülen karşılaşmaları, ayak izi incelemelerini ve tanık anlatımlarını içeriyor.

Ancak belgelerin yayımlanması, ABD hükümetinin Bigfoot'un varlığını kabul ettiği anlamına gelmiyor. Kayıtlar, geçmişte yapılan ihbar ve incelemelerin arşivlenmiş örneklerinden oluşuyor.

Reklam Reklam

15 inçlik ayak izleri bilim insanlarını harekete geçirdi

Dosyalardaki en dikkat çekici kayıtlardan biri, 1982 yılında Oregon eyaletindeki Umatilla Ulusal Ormanı'nda yürütülen inceleme oldu. Orman Hizmetlerinde görevli yaban hayatı biyoloğu Rodney Johnson, bölgede görüldüğü bildirilen sıra dışı ayak izlerini araştırdı.

Mill Creek havzasındaki üç ayrı noktada yapılan incelemede, bazı izlerin yaklaşık 15 inç (38 santimetre) uzunluğunda ve 7 inç (18 santimetre) genişliğinde olduğu belirlendi. Uzmanlar izlerin fotoğraflarını çekti ve bazı örneklerin alçı kalıplarını çıkardı.

Johnson, izlerin oluşum biçiminde dikkat çekici tutarsızlıklar bulunduğunu belirtti. Farklı eğimlerde yüründüğü iddia edilen bölgelerde adım mesafesinin değişmemesi ve izlerin toprağa beklenenden daha az gömülmesi, incelemede şüphe uyandıran unsurlar arasında gösterildi.

Reklam Reklam

Biyolog, izlerin gerçekten sahte olması durumunda bunu hazırlayan kişinin oldukça zahmetli bir işe girişmiş olması gerektiğini de ifade etti. Dosyada yer alan başka bir değerlendirmede ise izlerin alçı veya kauçuk kaplı bir ayak kalıbıyla oluşturulmuş olabileceği belirtildi.

Böylece yıllardır Bigfoot meraklılarının gündeminde bulunan ayak izleri, resmi incelemeye rağmen kesin bir sonuca bağlanamadı.

Geyik leşinin kaybolduğu ormanda tuhaf izler bulundu

Montana eyaletinden gelen 1949 yılına ait anlatım ise dosyaların en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu.

Leo T. Kinney tarafından kaleme alınan kayıtta, üç kişiyle birlikte ormana giden bir av grubunun başından geçenler anlatıldı. Grup, daha önce vurulan bir geyiğin leşini almaya gittiğinde hayvanın ortadan kaybolduğunu, geriye yalnızca iç organlarının kaldığını gördü.

Bölgede yapılan incelemede kar üzerinde büyük ayak izlerine rastlandığı ileri sürüldü. İzlerin iki ayak üzerinde yürüyen büyük bir canlıya ait olabileceğini düşünen avcılar, ormanda yoğun bir koku ve homurtuya benzer sesler duyduklarını da anlattı.

Reklam Reklam

Kinney'nin aktarımına göre grup, izleri bir süre takip ettikten sonra karşılarına ne çıkabileceğini bilmedikleri için ilerlemekten vazgeçti. Tanıklar, o dönemde Bigfoot efsanesinden haberdar olmadıklarını da belirtti.

Bu anlatım, herhangi bir bilimsel incelemeyle doğrulanmış bir karşılaşma değil, yıllar sonra resmi arşive giren kişisel bir tanıklık olarak kayıtlara geçti.

2003 yılında da yüzlerce ayak izi bulunduğu iddia edildi

Arşivdeki üçüncü belge, Montana'da 2003 yılında yayımlanan bir gazete haberinden oluşuyor. Clark Fork Valley Press'te yer alan habere göre, bölgede yaşayanlar karla kaplı arazide yüzlerce sıra dışı ayak izi gördü.

Reklam Reklam

İzleri ilk fark edenlerden birinin sekiz yaşındaki Austin Peterson olduğu aktarıldı. Komşular başlangıçta izlerin bir ayıya ait olduğunu düşündü. Ancak bazı tanıklar, ayak izlerindeki parmak benzeri şekillerin insan ayağını andırdığını savundu.

İzlerin yaklaşık 42 santimetre uzunluğunda ve 22 santimetre genişliğinde olduğu ileri sürüldü. Tanıklardan Bob Mesing, izleri ormanın içine doğru yaklaşık 90 metre takip ettiğini, karın azaldığı noktada ise izlerin kaybolduğunu anlattı.

Bigfoot gerçekten var mı?

Bigfoot efsanesi, özellikle ABD'nin kuzeybatısındaki ormanlık bölgelerde onlarca yıldır anlatılıyor. Sasquatch adıyla da bilinen yaratığın 2-3 metre boyunda, yoğun kıllarla kaplı ve insan gibi iki ayak üzerinde yürüyen bir canlı olduğu iddia ediliyor.

Ancak bugüne kadar Bigfoot'un varlığını bilimsel olarak doğrulayan güvenilir bir iskelet, DNA örneği veya kesin görüntü elde edilemedi. ABD Orman Hizmetlerinin yayımladığı belgeler de bu açıdan kesin bir kanıt sunmuyor.

Nitekim 1982 yılında yapılan resmi incelemede ayak izlerinin sahte olabileceği değerlendirmesi öne çıktı. Buna rağmen belgelerdeki ölçümler, fotoğraflar ve tanık anlatımları, gizemli yaratığa inananların ilgisini yeniden artırdı.

Dünya

Almanya'yı ayağa kaldıran balinanın ölüm nedeni ortaya çıktı: Haftalarca aç kalmış!