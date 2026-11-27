Kuzey Amerika'nın en tanınmış şehir efsanelerinden biri olan Bigfoot, ABD'de yayımlanan eski resmi belgelerle yeniden tartışılmaya başlandı. Sasquatch adıyla da bilinen, iki ayak üzerinde yürüyen ve insanı andıran devasa kıllı bir yaratık olarak tasvir edilen Bigfoot'un izlerine ilişkin kayıtlar, ABD Tarım Bakanlığına bağlı Orman Hizmetlerinin (US Forest Service) kamuya açık bilgi edinme arşivinde yer aldı.
Ancak belgelerin yayımlanması, ABD hükümetinin Bigfoot'un varlığını kabul ettiği anlamına gelmiyor. Kayıtlar, geçmişte yapılan ihbar ve incelemelerin arşivlenmiş örneklerinden oluşuyor.
15 inçlik ayak izleri bilim insanlarını harekete geçirdi
Dosyalardaki en dikkat çekici kayıtlardan biri, 1982 yılında Oregon eyaletindeki Umatilla Ulusal Ormanı'nda yürütülen inceleme oldu. Orman Hizmetlerinde görevli yaban hayatı biyoloğu Rodney Johnson, bölgede görüldüğü bildirilen sıra dışı ayak izlerini araştırdı.
Mill Creek havzasındaki üç ayrı noktada yapılan incelemede, bazı izlerin yaklaşık 15 inç (38 santimetre) uzunluğunda ve 7 inç (18 santimetre) genişliğinde olduğu belirlendi. Uzmanlar izlerin fotoğraflarını çekti ve bazı örneklerin alçı kalıplarını çıkardı.
Johnson, izlerin oluşum biçiminde dikkat çekici tutarsızlıklar bulunduğunu belirtti. Farklı eğimlerde yüründüğü iddia edilen bölgelerde adım mesafesinin değişmemesi ve izlerin toprağa beklenenden daha az gömülmesi, incelemede şüphe uyandıran unsurlar arasında gösterildi.
Böylece yıllardır Bigfoot meraklılarının gündeminde bulunan ayak izleri, resmi incelemeye rağmen kesin bir sonuca bağlanamadı.
Geyik leşinin kaybolduğu ormanda tuhaf izler bulundu
Montana eyaletinden gelen 1949 yılına ait anlatım ise dosyaların en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu.
Leo T. Kinney tarafından kaleme alınan kayıtta, üç kişiyle birlikte ormana giden bir av grubunun başından geçenler anlatıldı. Grup, daha önce vurulan bir geyiğin leşini almaya gittiğinde hayvanın ortadan kaybolduğunu, geriye yalnızca iç organlarının kaldığını gördü.
Kinney'nin aktarımına göre grup, izleri bir süre takip ettikten sonra karşılarına ne çıkabileceğini bilmedikleri için ilerlemekten vazgeçti. Tanıklar, o dönemde Bigfoot efsanesinden haberdar olmadıklarını da belirtti.
Bu anlatım, herhangi bir bilimsel incelemeyle doğrulanmış bir karşılaşma değil, yıllar sonra resmi arşive giren kişisel bir tanıklık olarak kayıtlara geçti.
2003 yılında da yüzlerce ayak izi bulunduğu iddia edildi
Arşivdeki üçüncü belge, Montana'da 2003 yılında yayımlanan bir gazete haberinden oluşuyor. Clark Fork Valley Press'te yer alan habere göre, bölgede yaşayanlar karla kaplı arazide yüzlerce sıra dışı ayak izi gördü.
İzleri ilk fark edenlerden birinin sekiz yaşındaki Austin Peterson olduğu aktarıldı. Komşular başlangıçta izlerin bir ayıya ait olduğunu düşündü. Ancak bazı tanıklar, ayak izlerindeki parmak benzeri şekillerin insan ayağını andırdığını savundu.
İzlerin yaklaşık 42 santimetre uzunluğunda ve 22 santimetre genişliğinde olduğu ileri sürüldü. Tanıklardan Bob Mesing, izleri ormanın içine doğru yaklaşık 90 metre takip ettiğini, karın azaldığı noktada ise izlerin kaybolduğunu anlattı.
Bigfoot gerçekten var mı?
Bigfoot efsanesi, özellikle ABD'nin kuzeybatısındaki ormanlık bölgelerde onlarca yıldır anlatılıyor. Sasquatch adıyla da bilinen yaratığın 2-3 metre boyunda, yoğun kıllarla kaplı ve insan gibi iki ayak üzerinde yürüyen bir canlı olduğu iddia ediliyor.
Ancak bugüne kadar Bigfoot'un varlığını bilimsel olarak doğrulayan güvenilir bir iskelet, DNA örneği veya kesin görüntü elde edilemedi. ABD Orman Hizmetlerinin yayımladığı belgeler de bu açıdan kesin bir kanıt sunmuyor.
Nitekim 1982 yılında yapılan resmi incelemede ayak izlerinin sahte olabileceği değerlendirmesi öne çıktı. Buna rağmen belgelerdeki ölçümler, fotoğraflar ve tanık anlatımları, gizemli yaratığa inananların ilgisini yeniden artırdı.
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