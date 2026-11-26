Trump, "Ben sadece onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum. Hiçbir zaman rejim değişikliğinden yana olmadım ya da karşı çıkmadım, bu benim için hiçbir zaman bir kriter olmadı" diye konuştu.

Trump, Demokratların çatışmayı durdurması halinde "tam bir zaferin" "yenilgiye" dönüşeceğini savunarak, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, hava savunma sistemleri yok, her şeyleri yok oldu. Liderleri de yok. Yani (Demokratlar) bunu yaparsa, sadece bir zaferi alıp yenilgiye dönüştürmüş olacaklar. Bunu siyasi açıdan nasıl yapabileceklerini anlamıyorum çünkü biz kazanıyoruz. İstediğimiz zaman bu savaşı sona erdirebiliriz" dedi.

DÖRT HAFTA İÇİNDE BİTECEKTİ

İsrail’in İran’da rejimi sona erdirmeye yönelik hedefinin "muhtemelen gerçekleştirilebilir" olduğunu belirten Trump, bunun kendi hedefi olmadığını kaydederek "Ben sadece onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum. Hiçbir zaman rejim değişikliğinden yana olmadım ya da karşı çıkmadım, bu benim için hiçbir zaman bir kriter olmadı" diye konuştu.

İran’ın, bu hafta onlarca öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısı nedeniyle ABD’den tazminat talep edeceğini açıklamasına vurgu yapan Trump, "Ben de onların öldürdüğü insanlar için tazminat istiyorum, ki bu çok daha fazla çünkü öncelikle son 7 ayda 75 bin protestocuyu öldürdüler. Yıllardır bizim insanlarımızı da öldürüyorlar. Çok sayıda Amerikalıyı öldürdüler. Yani tazminat oyununa girmek istiyorlarsa, biz kazanırız. Bu savaş 1979’da başladı. Ben başlatmadım ama bunu yapmaya istekli tek başkan bendim. Uzun zaman oldu" değerlendirmesini yaptı. Trump, savaşı şubat ayında başlatmış ve başlangıçta çatışmanın "yaklaşık dört hafta" süreceğini öngörmüştü.

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