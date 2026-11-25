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Kolombiya’nın Cartagena kentinde bulunan Paseo de la Castellana alışveriş merkezindeki Exito adlı süpermarkette silahlı saldırganlar tarafından rehine krizi başlatıldı. İlk kaynaklarda süpermarkette 25 kişinin rehin alındığı aktarılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırganların uzun namlulu silah taşıdığı, kurşun geçirmez yelek ve kask kullandığı ve rehineleri elleri bağlı şekilde camların önüne oturttuğu görüldü. Kolombiya basınında yer alan bilgilere göre saldırganlar, rehinelerin bırakılması karşılığında 7 milyon Kolombiya pesosu, yani yaklaşık 2 milyon dolar talep etti.

HAVALİMANI İNİŞLERE KAPATILDI, ÖZEL GÜÇLER SEVK EDİLDİ

Krizin ardından bölgeye Kolombiya Deniz Piyadeleri, keskin nişancılar ve bir helikopter yönlendirildi. Güvenlik güçleri alışveriş merkezine herhangi bir patlayıcı yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ederken, Cartagena’daki Rafael Nunez Uluslararası Havalimanı güvenlik tedbirleri kapsamında yaklaşık bir saat boyunca uçak inişlerine geçici olarak kapatıldı.

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5 REHİNE SERBEST BIRAKILDI

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo De La Espriella, şüphelilerin alışveriş merkezinden yüklü miktarda para taşıyan bir aracı soyma girişiminde bulunduğunu ancak girişimin başarısız olması üzerine rehin alma eylemine yöneldiklerini açıkladı. Soygun girişiminin güvenlik kameralarınca tespit edildiğini ve polisin ihbar üzerine hızla müdahale ettiğini belirten Espriella, şunları söyledi:

"Otuz kişi kaçırıldı, bunlardan 5’i serbest bırakıldı. Bunlar yaşlı kadınlardı. Özel birimler de dahil olmak üzere, çeşitli güvenlik güçlerimizin tüm imkanları şu anda devreye sokuldu."