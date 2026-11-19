Çin'de gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, dünya liderlerinin dikkat çeken buluşmalarına sahne oldu. Zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rus lideri karşılarken yaptığı espri dikkat çekti.
‘KİM O? O BENİM ARKADAŞIM’
Trump'ın esprili karşılaması ve iki liderin selamlaştığı anlar kameralara yansıdı.
‘YILLARDIR ÇOK İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR’
Putin ile görüşmesinden olumlu sonuçlar çıkabileceğine inandığını belirten Trump, Rus liderle uzun yıllara dayanan ilişkilerine dikkat çekti.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.