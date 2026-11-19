Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda hükümete yöneltilen soruları yanıtlarken Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.
Komşu ülkelerle barış girişimlerini eleştirenlere tepki gösteren Paşinyan, hükümetinin bölgedeki anlaşmazlıkları geride bırakmakta kararlı olduğunu vurguladı.
‘TÜRKİYE VE AZERBAYCAN İLE GERİ DÖNÜLEMEZ BİR BARIŞ SÜRECİNE İLERLİYORUZ’
Ermenistan'ın geleceği açısından komşu ülkelerle ilişkilerin önemine dikkat çeken Paşinyan, barış sürecinde geri adım atmayacaklarının mesajını verdi.
Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:
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