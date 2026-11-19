Türkiye ve Azerbaycan ile yürütülen diplomatik temaslara karşı çıkan kesimlerin eleştirilerini de yanıtlayan Ermenistan Başbakanı, barış arayışını sürdüreceklerini söyledi. Paşinyan, "

Evet, insanlar bunu bizi suçlamak için bir gerekçe olarak görüyorsa bırakalım suçlasınlar. Biz Azerbaycan ile barışı sağlamak için çalışıyoruz."