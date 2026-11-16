Demir atlılar Gazze için yola çıkıyor: İstanbul'da 3 bin motosikletli buluştu

"Gazze İçin Dayanışma Sürüşü" kapsamında düzenlenen etkinlik, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi önünde sona erdi. Burada şiirler okundu, dualar edildi ve Gazze halkıyla dayanışma mesajları verildi. Etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da katıldı.
5 motosikletli Gazze'ye gitmek için yola çıkacak
Etkinliğe katılan 5 motosikletli, İstanbul'dan Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıkmaya hazırlanıyor. Sabah namazının ardından hareket edeceklerini belirten Muhammed Kopan, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye, ardından Ürdün'e geçerek Gazze'ye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Yolculuğa katılan motosikletliler, Gazze'deki insani drama dikkat çekmek ve Filistin halkına desteklerini göstermek istediklerini ifade etti. Yaklaşık 4-5 gün sürmesi planlanan yolculukta 1500 kilometre civarında mesafe kat edilmesi hedefleniyor.
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