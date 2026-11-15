Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 43. Kuruluş yıl dönümü mesajı: "Kıbrıs bizim millî davamızdır"

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Erdoğan, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, şehitleri rahmet, gazileri ise şükranla andığını ifade etti. Kıbrıs Türk halkına selamlarını ileten Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki dayanışmanın her alanda daha da güçlendirileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Kıbrıs bizim millî davamızdır…

Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız."

Reklam Reklam

Gündem

AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yolculuğuna özel paylaşım: 25 yılın fotoğraf kareleri

Ekonomi

COP31'de tarihi rekor: Bakan Bolat açıkladı, 100'e yakın ülkenin lideri Türkiye'de

Gündem

Bahçeli'den KKTC mesajı: İki devletli çözüm vurgusu