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17 milyon emekliye müjde gibi açıklama: Sadece en düşük maaş alanlar değil

09:55, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 10:06, 15/11/2026, Pazar
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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan sevindiren açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren yeni düzenlemeye dair önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmanın sadece en düşük maaş alanları değil tüm emeklileri kapsadığını belirten Yılmaz, "Her halükarda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen çalışmayı tamamlayıp Meclis'in takdirine sunacağız" dedi.

Emeklilere yönelik yeni düzenleme beklentisi gündemdeki yerini korurken, milyonlarca emekli hükümetten gelecek adımları yakından takip ediyor. Farklı seçeneklerin değerlendirildiği süreçte Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
 da emeklilere ilişkin yürütülen çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

"Çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağız"

Bunun sadece asgari emeklilerle ilgili değil, sistemin ve emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma olduğunu vurgulayan Yılmaz, prim ödeme gün sayısı, yaş gibi faktörlerin de bu çalışmada tartışılan konular olduğunu belirtti.

"Emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adaletli ve hakkaniyetli bir anlayışla emeklilerin durumunu iyileştirmeye dönük yeni bir çalışma yaptıklarını ve yıl sonundan önce bu kanunu Meclise ileteceklerini bildirdiğini anımsatan Yılmaz,
"Bu sadece asgari emeklilerle ilgili değil, sistemin ve emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma. Prim ödeme gün sayısı gibi, yaş gibi faktörler de bu çalışmada tartışılan konular."
şeklinde konuştu.
Yılmaz, 17 milyondan fazla emekli bulunduğunu, sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini dikkate alan bir yaklaşım içinde farklı alternatifler üzerinde durduklarını belirterek,
"Her halükarda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağımızı ifade edebilirim."
dedi.

Asgari ücret müzakerelerinin henüz başlamadığını vurgulayan Yılmaz, çalışan hakları, refahı, daha iyi imkanlara kavuşması ve işletmelerin sürdürülebilirliği, rekabet gücü, istihdamın korunması, kayıt dışılığın önlenmesi gibi amaçlar arasında denge oluşturularak, aralık ayında belirleme yapılacağına işaret etti.


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Başlıklar :cevdet yılmaztbmmenflasyonasgari ücretemekli maaşıemekli zammı
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17 milyon emekliye müjde gibi açıklama: Sadece en düşük maaş alanlar değil
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan sevindiren açıklama geldi.
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