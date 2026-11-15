17 milyon emekliye müjde gibi açıklama: Sadece en düşük maaş alanlar değil

"Çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağız"
Bunun sadece asgari emeklilerle ilgili değil, sistemin ve emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma olduğunu vurgulayan Yılmaz, prim ödeme gün sayısı, yaş gibi faktörlerin de bu çalışmada tartışılan konular olduğunu belirtti.
"Emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma"
Asgari ücret müzakerelerinin henüz başlamadığını vurgulayan Yılmaz, çalışan hakları, refahı, daha iyi imkanlara kavuşması ve işletmelerin sürdürülebilirliği, rekabet gücü, istihdamın korunması, kayıt dışılığın önlenmesi gibi amaçlar arasında denge oluşturularak, aralık ayında belirleme yapılacağına işaret etti.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.