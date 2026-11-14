Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) protestolarda Türkiye ve KKTC bayraklarının Rum gençler tarafından yakılmasına tepki gösterdi.

Üstel, yazılı açıklamasında "Bu hadsizliktir. Türk milletinin milli simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırıdır. Bu kabul edilemez ve affedilemez bir konudur." ifadelerini kullandı.

Üstel sorumluluğu Rum liderliğinde gördü

GKRY'de öğretmenlerin ve milletvekillerinin de katıldığı, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü protesto eden eylemlerde Rum gençleri Kıbrıs Türk halkına ve ana vatan Türkiye'ye yönelik kin, nefret ve öfke dolu sloganlar attı. Üstel, bunun Rum liderliğinin yıllardır beslediği zihniyetin açık bir yansıması olduğunu belirtti.

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Gençleri nefret sloganlarıyla doldurmanın ve okulları kin üretim merkezlerine çevirmenin bilinçli bir düşmanlık politikasının parçası olduğuna dikkati çeken Üstel, bu politikanın sorumluluğunun Rum liderliğine ait olduğunu vurguladı.

Rum liderliğine çağrı

Türkiye ve KKTC bayraklarına yönelik saldırıları kınayan Üstel, şöyle devam etti: "Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin değerlerine, bayrağına ve varlığına yönelik her türlü saldırı karşısında duruşumuz net ve kararlıdır. Kıbrıs Türk halkının ve ana vatan Türkiye’nin haklarını, özgürlüğümüzün kutsal simgelerini ve milletimizin onurunu her zaman, her şartta koruyacağız. Bu böyle bilinmelidir."

Üstel, eylemlerden dolayı Rum liderliğine de, "Aklınızı başınıza alın. Bir yandan barış ve uzlaşı nutukları atarken diğer yandan okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmek, bayraklarımızın yakıldığı eylemleri örgütlemek ve gençleri kinle yetiştirmek, ikiyüzlülüğün en açık halidir. Rum liderliği bu politikaya derhal son vermeli ve bayraklarımıza yönelik saldırıların sorumluları hakkında gereken işlemleri yapmalıdır." çağrısında bulundu.

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Rum polisi göstericilerin yürüyüşünü engelledi

KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü nedeniyle GKRY'de başta aşırı sağcı ELAM Cephesi olmak üzere birçok kentte Yunan ve Bizans bayraklarıyla gösteri düzenleyen gruplar, Türkiye ve KKTC bayraklarını yaktı.

"Türklere ölüm, Kıbrıs Yunandır" şeklinde sloganlar atan göstericilerin KKTC sınırına yürümesine Rum polisi engel oldu.

GKRY Eğitim Bakanlığı ise ilk kez okullara genelge göndererek, eylemlere katılacak öğrencilerin derslerden yok yazılmaması yönünde talimat verdi.