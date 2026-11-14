Yeni Parti kurultayında Bahçeli sürprizi

Yeni Parti, ilk olağan kurultayını bugün gerçekleştiriyor.
Ankara Arena’da düzenlenen ve sloganı "Türkiye Yenileniyor" olarak belirlenen 1. Olağan Kurultay, saat 10.00 itibarıyla başladı.
İki gün sürecek olan kurultay takvimine göre, bugün genel başkanlık seçimi yapılacak.
Yarın ise 150 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için sandık başına gidilecek.
Toplam bin 202 delegenin oy kullanacağı kurultaya tek aday olarak giren Özgür Özel’in, delegelerin tamamına yakınının desteğini alarak yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması bekleniyor.
Bahçeli kurultaya çelenk gönderdi
Kurultay süreci devam ederken, salona çok sayıda siyasi partiden tebrik çelenkleri gönderildi.
Çelenk gönderen isimler arasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli de yer aldı.
Bahçeli'nin gönderdiği; kırmızı gerbera, beyaz lilyum ve kırmızı güllerden oluşan çelengin üzerinde 'Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı' yazısı bulundu.
Kurultay için davet edilen partiler arasında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
Yeni Parti yönetimi tarafından 27 siyasi partiye kurultay davetiyesi gönderilirken, CHP’ye davet yapılmadığı öğrenildi
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