Guterres'ten Türkiye'ye COP31 teşekkürü: Her şey mükemmeldi

Bakan Murat Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in COP31 sürecine sunduğu katkılara ve gösterdiği liderliğe teşekkür etti.
"Hep birlikter yeni bir sayfa açacağız"
Kurum, iki taraf arasındaki iş birliğinin küresel iklim eylemine yeni bir ivme kazandıracağına inandığını belirterek,
"Küresel iklim eylemini hep birlikte ileriye taşıyacak yeni bir sayfa açacağız"mesajını verdi.
Ortak geleceğin korunması için güçlü iş birliği ve kararlı adımlarla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, COP31 sürecinde uluslararası dayanışmanın önemine işaret etti.
Guterres'in organizasyona ilişkin olumlu değerlendirmesi ise görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri oldu.
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