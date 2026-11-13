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Guterres'ten Türkiye'ye COP31 teşekkürü: Her şey mükemmeldi

21:08, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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BM Genel Sekreteri'nden COP31 organizasyonuna tam not.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. COP31 Liderler Zirvesi'ne katılımı dolayısıyla Guterres'e teşekkür eden Kurum, küresel iklim mücadelesinde uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Guterres ise zirvenin organizasyonundan duyduğu memnuniyeti, "Organizasyonda her şey mükemmeldi" sözleriyle dile getirerek Türkiye'ye minnetlerini sundu.

Bakan Murat Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in COP31 sürecine sunduğu katkılara ve gösterdiği liderliğe teşekkür etti.

"Hep birlikter yeni bir sayfa açacağız"

Kurum, iki taraf arasındaki iş birliğinin küresel iklim eylemine yeni bir ivme kazandıracağına inandığını belirterek,
"Küresel iklim eylemini hep birlikte ileriye taşıyacak yeni bir sayfa açacağız"
 mesajını verdi.

Ortak geleceğin korunması için güçlü iş birliği ve kararlı adımlarla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, COP31 sürecinde uluslararası dayanışmanın önemine işaret etti.

Guterres'in organizasyona ilişkin olumlu değerlendirmesi ise görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri oldu.


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Başlıklar :Antonio GuterresBirleşmiş MilletlerCOP31Murat KurumTürkiye
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Guterres'ten Türkiye'ye COP31 teşekkürü: Her şey mükemmeldi
BM Genel Sekreteri'nden COP31 organizasyonuna tam not.
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