Bakan Yusuf Tekin Yeni Partilileri topa tuttu: Benim liderim sizinki gibi hırsızların arkasından miting yapmaz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığının 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporları görüşüldü.
Bütçe sunumunun ardından milletvekilleri değerlendirme ve eleştirilerini dile getirirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Görüşmelerin soru-cevap bölümünde Bakan Tekin ile Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş arasında tartışma çıktı.
‘BENİM LİDERİM HIRSIZLARIN ARKASINDAN MİTİNG YAPMAZ’
Konuşması sırasında sözünü kesen Özçağdaş'a tepki gösteren Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullanılan ifadelere de karşılık verdi.
Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:
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