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Pegasus'tan dev kampanya: Yurt dışı biletleri 614 TL'den başlıyor

14:05, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 14:20, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Pegasus Hava Yolları, 1 Aralık 2026 – 27 Mart 2027 tarihleri arasındaki yurt dışı uçuşlarını kapsayan indirimli bilet kampanyasını başlattı. 3-15 Kasım 2026 tarihleri arasında mobil uygulamaya özel olarak Pegasus BolBollulara sunulan kampanyada Light Paket biletler, 11 Euro + vergilerden (yaklaşık 614 lira) başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Yurt dışı seyahat planı yapan yolcular için Pegasus Hava Yolları'ndan yeni bir kış dönemi kampanyası duyuruldu.

Türkiye yerel saatine göre 1 Aralık 2026 saat 00.01'den 27 Mart 2027 saat 23.59'a kadar gerçekleşecek uçuşlarda geçerli olan indirimli biletler, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar çok sayıda destinasyonu kapsıyor.


KAMPANYA TARİHLERİ VE BAŞVURU KOŞULLARI NELER?


Pegasus'un yurt dışı hatlarına yönelik başlattığı kampanyadan yararlanmak için belirlenen temel kurallar ve tarihler şöyle:


  • Biletleme Tarihleri: 3 – 15 Kasım 2026
  • Uçuş Tarihleri: 1 Aralık 2026 – 27 Mart 2027 (Türkiye yerel saatiyle 00.01 - 23.59 arası)
  • Geçerli Paket ve Kanal: Yalnızca Pegasus mobil uygulaması üzerinden alınan Light Paket biletlerde ve Pegasus BolBol üyelerine özel olarak uygulanıyor.
  • Başlangıç Fiyatı: 11 Euro + vergilerden (yaklaşık 614 TL) başlayan fiyatlarla sunuluyor.



11 EURO VE 15 EURO + VERGİLERLE UÇUŞ YAPILABİLECEK BAŞLICA HATLAR


Kampanyanın en düşük fiyat kategorisi olan 11 Euro + vergiler kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir, Ankara, Antalya, Çukurova, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri ve Konya çıkışlı çok sayıda Avrupa ve bölge hattı yer alıyor:

11 Euro + vergiler (Çift Yönlü / Seçili Hatlar):


İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı Amsterdam, Atina, Basel, Berlin, Bratislava, Bremen, Bükreş, Cenevre, Dortmund, Düsseldorf, Eindhoven, Frankfurt, Gence, Hamburg, Hannover, Kopenhag, Köln, Ljubljana, Marsa Alam, Münih, Nürnberg, Podgorica, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Stuttgart, Üsküp, Viyana, Zagreb ve Zürih hatları.


Ayrıca İzmir, Ankara, Antalya, Çukurova, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı seçili Londra, Lizbon, Varşova, Berlin, Köln ve Viyana hatları ile tek yön Paris, Roma, Venedik, Oslo, Brüksel, Bakü ve Tiflis uçuşları.

15 Euro + vergiler:

İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı Birmingham, Bristol, Edinburgh, Londra (LGW ve STN) ve Manchester hatları ile Sofya, Tiran ve Krakow dönüş uçuşları.

21 EURO'DAN 91 EURO'YA KADAR DİĞER DESTİNASYONLAR


Mesafeye ve hatta göre kademeli olarak belirlenen diğer indirimli tarife grupları ise şöyle sıralandı:


21 Euro + vergiler:


İstanbul Sabiha Gökçen ve İzmir çıkışlı Barcelona ve Madrid hatları; Abu Dabi, Alicante, Batum, Bilbao, Bologna, Dublin, Helsinki, Milano, Sevilla, Stockholm, Budapeşte, Paris, Roma ve Venedik uçuşları.

31 Euro + vergiler:


Bakü, Beyrut, Erivan, Kahire, Tiflis, Şarja, Maskat, Brüksel ve Budapeşte dönüş hatları.

41 – 51 Euro + vergiler:

Halep, Bağdat, Çimkent, Erbil, Moskova, St. Petersburg, Almatı, Bişkek, Nursultan ve Doha hatları.

61 – 91 Euro + vergiler:


St. Petersburg gidiş-dönüş (61€), Bişkek dönüş (62€), Oş ve Kazablanka (71€), Amman ve Kazablanka gidiş (81€) ile Karaçi (91€ + vergiler) uçuşları.

Başlıklar :pegasusucuz uçak biletiKampanyaİndirim
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Pegasus'tan dev kampanya: Yurt dışı biletleri 614 TL'den başlıyor

Yurt dışı seyahat planı yapan yolcular için Pegasus Hava Yolları'ndan yeni bir kış dönemi kampanyası duyuruldu.

Türkiye yerel saatine göre 1 Aralık 2026 saat 00.01'den 27 Mart 2027 saat 23.59'a kadar gerçekleşecek uçuşlarda geçerli olan indirimli biletler, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar çok sayıda destinasyonu kapsıyor.


KAMPANYA TARİHLERİ VE BAŞVURU KOŞULLARI NELER?


Pegasus'un yurt dışı hatlarına yönelik başlattığı kampanyadan yararlanmak için belirlenen temel kurallar ve tarihler şöyle:


  • Biletleme Tarihleri: 3 – 15 Kasım 2026
  • Uçuş Tarihleri: 1 Aralık 2026 – 27 Mart 2027 (Türkiye yerel saatiyle 00.01 - 23.59 arası)
  • Geçerli Paket ve Kanal: Yalnızca Pegasus mobil uygulaması üzerinden alınan Light Paket biletlerde ve Pegasus BolBol üyelerine özel olarak uygulanıyor.
  • Başlangıç Fiyatı: 11 Euro + vergilerden (yaklaşık 614 TL) başlayan fiyatlarla sunuluyor.



11 EURO VE 15 EURO + VERGİLERLE UÇUŞ YAPILABİLECEK BAŞLICA HATLAR


Kampanyanın en düşük fiyat kategorisi olan 11 Euro + vergiler kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir, Ankara, Antalya, Çukurova, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri ve Konya çıkışlı çok sayıda Avrupa ve bölge hattı yer alıyor:

11 Euro + vergiler (Çift Yönlü / Seçili Hatlar):


İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı Amsterdam, Atina, Basel, Berlin, Bratislava, Bremen, Bükreş, Cenevre, Dortmund, Düsseldorf, Eindhoven, Frankfurt, Gence, Hamburg, Hannover, Kopenhag, Köln, Ljubljana, Marsa Alam, Münih, Nürnberg, Podgorica, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Stuttgart, Üsküp, Viyana, Zagreb ve Zürih hatları.


Ayrıca İzmir, Ankara, Antalya, Çukurova, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı seçili Londra, Lizbon, Varşova, Berlin, Köln ve Viyana hatları ile tek yön Paris, Roma, Venedik, Oslo, Brüksel, Bakü ve Tiflis uçuşları.

15 Euro + vergiler:

İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı Birmingham, Bristol, Edinburgh, Londra (LGW ve STN) ve Manchester hatları ile Sofya, Tiran ve Krakow dönüş uçuşları.

21 EURO'DAN 91 EURO'YA KADAR DİĞER DESTİNASYONLAR


Mesafeye ve hatta göre kademeli olarak belirlenen diğer indirimli tarife grupları ise şöyle sıralandı:


21 Euro + vergiler:


İstanbul Sabiha Gökçen ve İzmir çıkışlı Barcelona ve Madrid hatları; Abu Dabi, Alicante, Batum, Bilbao, Bologna, Dublin, Helsinki, Milano, Sevilla, Stockholm, Budapeşte, Paris, Roma ve Venedik uçuşları.

31 Euro + vergiler:


Bakü, Beyrut, Erivan, Kahire, Tiflis, Şarja, Maskat, Brüksel ve Budapeşte dönüş hatları.

41 – 51 Euro + vergiler:

Halep, Bağdat, Çimkent, Erbil, Moskova, St. Petersburg, Almatı, Bişkek, Nursultan ve Doha hatları.

61 – 91 Euro + vergiler:


St. Petersburg gidiş-dönüş (61€), Bişkek dönüş (62€), Oş ve Kazablanka (71€), Amman ve Kazablanka gidiş (81€) ile Karaçi (91€ + vergiler) uçuşları.

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