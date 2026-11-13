Pegasus'tan dev kampanya: Yurt dışı biletleri 614 TL'den başlıyor

11 Euro + vergiler (Çift Yönlü / Seçili Hatlar):
İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı Amsterdam, Atina, Basel, Berlin, Bratislava, Bremen, Bükreş, Cenevre, Dortmund, Düsseldorf, Eindhoven, Frankfurt, Gence, Hamburg, Hannover, Kopenhag, Köln, Ljubljana, Marsa Alam, Münih, Nürnberg, Podgorica, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Stuttgart, Üsküp, Viyana, Zagreb ve Zürih hatları.
Ayrıca İzmir, Ankara, Antalya, Çukurova, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı seçili Londra, Lizbon, Varşova, Berlin, Köln ve Viyana hatları ile tek yön Paris, Roma, Venedik, Oslo, Brüksel, Bakü ve Tiflis uçuşları.
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