Pegasus'tan dev kampanya: Yurt dışı biletleri 614 TL'den başlıyor

21 EURO'DAN 91 EURO'YA KADAR DİĞER DESTİNASYONLAR





Mesafeye ve hatta göre kademeli olarak belirlenen diğer indirimli tarife grupları ise şöyle sıralandı:





21 Euro + vergiler:





İstanbul Sabiha Gökçen ve İzmir çıkışlı Barcelona ve Madrid hatları; Abu Dabi, Alicante, Batum, Bilbao, Bologna, Dublin, Helsinki, Milano, Sevilla, Stockholm, Budapeşte, Paris, Roma ve Venedik uçuşları.