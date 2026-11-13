İnşaat üretimi eylülde azaldı

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TÜİK verilerine göre Eylül 2026 döneminde toplam inşaat üretimi yıllık bazda yüzde 6,3 azaldı. Alt sektörler yıllık olarak incelendiğinde ise şu tablo ortaya çıktı:

Bina inşaatı sektörü endeksi: Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azaldı.

Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi: Yıllık bazda yüzde 12,7 artış gösterdi.

Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi: Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 düştü.

AYLIK BAZDA TÜM ALT SEKTÖRLERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Eylül ayında inşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında geriledi. Aylık değişim oranlarına bakıldığında, inşaatın tüm alt kalemlerinde daralma kaydedildi:

Bina inşaatı sektörü endeksi: Bir önceki aya göre yüzde 2,9 azaldı.

Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi: Aylık yüzde 0,3 oranında geriledi.

Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi: Bir önceki aya göre yüzde 4 düşüş yaşadı.

BİNA DIŞI YAPILAR YILLIK ARTIŞIYLA AYRIŞTI

Eylül ayı istatistiklerinde bina inşaatı ve özel inşaat faaliyetleri hem aylık hem de yıllık bazda değer kaybederken, altyapı ve mühendislik projelerini kapsayan bina dışı yapıların inşaatı sektörü yıllık yüzde 12,7'lik yükselişiyle pozitif ayrıştı. Buna karşın aynı alt sektörün aylık bazda yüzde 0,3'lük sınırlı bir düşüş yaşaması, genel endeksteki aylık daralmaya eşlik etti.

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