Halk Ekmek'te kapasite arttı satış geriledi

Satışların gerilediği, personel ve yatırım maliyetlerinin arttığı İstanbul Halk Ekmek’te kaynak kullanımı tartışılıyor. Hadımköy’deki 4’üncü tesisle birlikte Halk Ekmek’in günlük üretim kapasitesi 1,5 milyondan 1,8 milyona çıkarıldı. Ancak kapasiteye yapılan yatırım, satışlara yansımadı. 2019’da yaklaşık 250 milyon adet olan yıllık ekmek satışı, 2025’te 219 milyona geriledi.

SATIŞLAR YÜZDE 12,4 GERİLEDİ

İBB iştiraki Halk Ekmek’te personel sayısı 2019’da 442 iken 2025’te 671 oldu. Çalışanların yüzde 64,8’i son 5 yılda işe alındı. Üretim kapasitesi yüzde 20, personel sayısı yüzde 52 artmasına rağmen, satışlarda 31 milyon adetlik kayıp yaşandı. Kapasite ve kadro büyürken satışların yüzde 12,4 gerilemesi, yatırım ve personel planlamasındaki verimlilik sorununu ortaya koydu.

KAYNAK KULLANIMI TARTIŞMASI

Satışların gerilediği, personel ve yatırım maliyetlerinin arttığı kurumda, şimdi de kaynak kullanımı tartışma konusu oldu. Üst yönetimin 1 yıl içinde otel, ulaşım ve konaklamaya yaklaşık 85 milyon lira harcadığı ortaya çıktı. İstanbul Halk Ekmek’in 2025 yılı üst yönetimin temsil ve ağırlama gideri, 84 milyon 657 lira 41 kuruş olarak gerçekleşti.

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8 YILDA YÜZDE 1567 ZAM

Vatandaşa ucuz ekmek üretmek misyonuyla hayata geçirilen Halk Ekmek’te 2019’da 75 kuruş olan normal ekmeğin fiyatı yüzde 1567 artışla bugün 12,50 liraya yükseldi. Dar gelirlinin temel ihtiyacını karşılamak üzere kurulan kurum, şimdi ticari satış kanallarına yöneldi. Zincir marketlerle çalışmaya başlayan kurum, fiyatı 40-50 lira olan özel çeşitlerini market raflarına taşıdı. Halk Ekmek, simit üretimi için de yatırım planlıyor. Yeni üretim hattı, ekipman, işletme, dağıtım ve personel giderlerini beraberinde getirecek. Yeterli satışa ulaşılamaması halinde yeni yatırımın âtıl kapasiteye dönüşmesi ve kurumun maliyetlerini daha da arttırması riski bulunuyor.

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Ekonomi

İBB iştiraki Halk Ekmek'in satışları 3 yılda yarıya düştü