Yeşil dönüşümün önemine dikkat çeken Garanti BBVA CEO’su Onur Genç: En büyük faydası cari açığı azaltmada

Türkiye’nin enerji dönüşümünü hızlandırmasının yalnızca çevresel değil, ekonomik açıdan da stratejik bir zorunluluk haline geldiğini belirten Garanti BBVA CEO’su Onur Genç, enerji ithalatına bağımlılığın cari açık üzerinden ülke ekonomisini kırılgan hale getirdiğini vurguladı. Antalya'da sorularımızı cevaplandıran Genç, Türkiye'nin 50-60 yılda karşılaştığı krizlerin özünde cari açık olduğuna dikkat çekti.

Genç, “COP31 sürdürülebilirlik konusunu konuşuyoruz şu anda. İnanın bana Türkiye'nin en önemli konularından biri. Niye? Çünkü ülke olarak çok fazla enerjiyi dışarıdan alan bir ülkeyiz. Ve Türkiye'nin 50-60 senesine bakın, bizim karşılaştığımız kriz diye nitelendirebileceğiniz birçok konunun özünde cari açık vardır. Bunu düzeltemediğimiz için yıllardır cari açık kökünde olmak üzere böyle bir dalgalanmalar yaşıyoruz ekonomide. Dolayısıyla ülke olarak bizim bu işi çözmemiz lazım. Ülkenin enerji maliyetlerinde ve enerji güvenliğinde daha iyi bir yerde olması lazım. Cari açık konusunu çözmeden biz ülke olarak her zaman politik durumlardan bağımsız bir kırılganlıkla karşı karşıya olacağız” dedi.

EKONOMİK BAĞIMSIZLIK İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Genç, yeşil dönüşümün hem gelecek nesillere karşı bir sorumluluk hem de Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı ve rekabet gücü için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. BBVA Grubu’nun sürdürülebilir finansmanı stratejik öncelikleri arasında konumlandırdığını belirten Genç, 2018-2024 döneminde 300 milyar avroluk sürdürülebilir finansman sağladıklarını açıkladı.

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"35'TE 35" çok YERİNDE BİR HEDEF

COP31’in Türkiye açısından önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Genç, 2035 yılına kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefine ulaşılmasının büyük kazanım sağlayacağını ifade etti. Türkiye’nin bugün yüzde 23 seviyesinde bulunan elektrifikasyon oranının mevcut teknolojilerle yüzde 33-35 bandına taşınabileceğini ifade eden Genç, asıl meselenin teknolojiden çok finansman ve projelerin uçtan uca hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı. Elektrifikasyonun yalnızca elektrikli araçlardan ibaret olmadığını belirten Genç, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretilmesi, bu elektriğin iletim ve dağıtım şebekelerine aktarılması ve nihai tüketicinin elektrik kullanımına geçmesinin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Yenilenebilir enerjiye 8 milyar $'LIK yatırım

Garanti BBVA Türkiye Genel Müdürü Mahmut Akten ise Türkiye’de yenilenebilir enerjide bugüne kadar 8 milyar dolarlık yatırım finansmanı sağladıklarını söyledi. BBVA’nın 3,5 trilyon avroluk sürdürülebilir finansman hedefinde Türkiye’nin %10’un üzerinde pay almasını beklediklerini belirten Akten, sanayide enerji verimliliği yatırımlarına odaklandıklarını da vurguladı. UNO’nun modernizasyon projesinde enerji maliyetlerinin %37 azaltıldığını aktaran Akten, 2026’nın ilk 8 ayında elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarına 27 milyar liranın üzerinde finansman sağladıklarını açıkladı. Akten, dönüşümün hızlanması için uzun vadeli finansman, öngörülebilir nakit akışı ve uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla iş birliğinin önemine dikkat çekti.

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