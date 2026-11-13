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Türkiye'ye dönüş başladı: Tekstilde tersine göç

Rabia Şenol04:00, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, deneyimli iş gücü ve gelişmiş yan sanayisi bunda önemli avantajlar sunarken, bazı küçük ve orta ölçekli üreticiler de üretim kapasitelerini yeniden Türkiye'ye kaydırmayı değerlendiriyor.

Hazır giyim sektöründe düşük maliyetler nedeniyle Mısır'a yönelen Türk firmaları, yaşanan kalite, nitelikli personel ve tedarik zinciri sorunları sebebiyle Türkiye'ye geri dönmeye başladı. Bu tersine göç dalgasının kalıcı bir üretim artışına dönüşmesi için üreticilere uygun finansman, enerji desteği ve teşvikler sağlanması gerektiği vurgulanıyor.

Hazır giyim sektöründe artan üretim maliyetleri ve küresel rekabet nedeniyle Mısır'a giden Türk firmaları, kalite ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle Türkiye'ye geri dönmeye başladı. Türk tekstilcilerin Mısır'da yaşadığı sorunlar, Türkiye'yi yeniden öne çıkarttı. Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, deneyimli iş gücü ve gelişmiş yan sanayisi bunda önemli avantajlar sunarken, bazı küçük ve orta ölçekli üreticiler de üretim kapasitelerini yeniden Türkiye'ye kaydırmayı değerlendiriyor.

UCUZ MALİYET KALİTEYE YENİLDİ

Yaklaşık 1,5 yıl önce Türkiye'deki üretim faaliyetlerini Mısır'a taşıyan firma sahibi A.R. de onlardan birisi. Özellikle düşük iş gücü maliyetleri ve sağlanan ekonomik avantajlar nedeniyle Mısır'a yöneldiğini belirten A.R., üretim maliyetlerindeki düşüşe rağmen, kalite, nitelikli personel ve tedarik zincirinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Mısır'ın ucuz iş gücüyle cazip fırsatlar sunduğunu ancak üretim altyapısında Türkiye'nin gerisinde kaldığını dile getiren A.R., "Türkiye, üretim konusunda yılların getirdiği bilgi birikimine, tecrübeli çalışanlara ve gelişmiş tedarik ağına sahip. Mısır'da ise aynı kalite standartlarını yakalamak zor. Üretimde ihtiyaç duyduğumuz aksesuar ve yan malzemeleri temin etmekte güçlük çekiyoruz. Bu durum hem üretim sürecini aksatıyor hem ürün kalitesini olumsuz etkiliyor. Biz de bu yüzden Türkiye'ye geri döndük" dedi.

FİRMALAR GERİ DÖNÜYOR

Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Başkanı Ufuk Muslu ise Mısır'da yaşanan kalite, enerji, tedarik ve teslimat sorunlarının Türkiye'yi yeniden öne çıkarttığını belirtti. Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, deneyimli iş gücü ve gelişmiş yan sanayiinin önemli avantajlar sunduğunu vurgulayan Muslu, son dönemde bazı küçük ve orta ölçekli üreticilerin üretim kapasitelerini yeniden Türkiye'ye kaydırmayı değerlendirdiği bilgisini verdi. Muslu, "Burada yalnızca fabrikasını Türkiye'ye taşıyan firmaları değil, siparişlerini ve üretim hatlarını yeniden ülkemize yönlendiren işletmeleri de dikkate almak gerek. Türkiye'ye dönüşler yalnızca Mısır'daki sorunlardan değil, firmaların üretim modellerini ve pazar ihtiyaçlarını yeniden gözden geçirmesinden de kaynaklanıyor" diye konuştu.

ÜRETİCİLER TEŞVİK EDİLMELİ

Türkiye'ye yönelen üretim ve siparişlerin tekstil ve hazır giyim sektörü açısından önemli fırsatlar oluşturduğunu kaydeden Muslu, bu gelişmelerin atıl üretim kapasitesinin yeniden kullanılmasına, istihdamın artmasına ve yan sanayinin hareketlenmesine katkı sağlayacağını dile getirdi. Muslu, "Son yıllarda sektörümüz ciddi rekabetçilik sorunu yaşadı. Artan üretim maliyetleri ve döviz kurlarıyla maliyetler arasındaki dengesizlik firmaları zorladı. Beklentimiz, bu gelişmelerin geçici sipariş hareketliliğinin ötesinde kalıcı bir üretim artışına dönüşmesi. Bunun için üreticilere uygun finansman olanakları sunulması, ihracat desteklerinin artırılması, enerji maliyetlerinin iyileştirilmesi ve istihdam teşviklerinin güçlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :TekstilMESİADUfuk MusluMısır
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Türkiye'ye dönüş başladı: Tekstilde tersine göç
Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, deneyimli iş gücü ve gelişmiş yan sanayisi bunda önemli avantajlar sunarken, bazı küçük ve orta ölçekli üreticiler de üretim kapasitelerini yeniden Türkiye'ye kaydırmayı değerlendiriyor.
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