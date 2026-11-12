28 yıl sonra memleketine döndü: Cudi Dağı eteklerinde başardıkları dikkat çekti, şimdi herkes onu konuşuyor

Filistin’deki yıkımın izlerini taşıyan fotoğraflar COP31’de
Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında kurulan Filistin standında, Gazze’de yaşanan yıkımı gözler önüne seren fotoğraflar ile iklim değişikliği, su yönetimi ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar ziyaretçilere tanıtılıyor. Filistinli sivil toplum kuruluşu çalışanı Tawfiq Saleh, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye’ye teşekkür ederken, Gazze’ye verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da minnettarlığını ifade etti.
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