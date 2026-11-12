28 yıl sonra memleketine döndü: Cudi Dağı eteklerinde başardıkları dikkat çekti, şimdi herkes onu konuşuyor

"Bir yıllığına gittik, 28 yıl gurbette kaldık"





Memleketinden ayrılış ve dönüş hikayesini anlatan Halil Uysal, yıllar sonra Şırnak’a döndüğünde üretim konusunda büyük bir potansiyel gördüğünü belirterek, "1986 yıllarında babam bizi bölgemizde gelişen olaylardan dolayı alıp Iğdır’a götürdü. Bir yıllığına gittik ancak maalesef 28 yılımızı orada geçirdik. En son babamın vasiyeti üzerine memleketimize geri döndük. 2014 yılında Şırnak’a geldim. Kendi toprağımı kontrol ettim. Baktım ki bu memlekette her şey oluyor ama hiçbir şey yok. Ben de geçmişteki tecrübelerime dayanarak burada bir şeyler yapmaya karar verdim. Avrupa Birliği Kalkınma Ajansı bünyesinde 6 yıllık bir eğitim geçmişim vardı. Bu bilgi ve birikimimi kendi toprağımda üretime, istihdama ve çevreye nasıl faydalı hale getirebilirim diye düşündüm ve çalışmaya başladım" dedi.