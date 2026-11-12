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Marmarabirlik zeytin alım fiyatlarını pazartesi toplantısında belirlemeyi planlıyor

17:18, 12/11/2026, Perşembe
AA
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Anadolu Ajansı
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu rekor sezonda 105 bin tonluk rekolte ön beyanı aldıklarını belirterek, zeytin alım fiyatlarını pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlemeyi planladıklarını bildirdi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, rekor sezonda 105 bin tonluk rekolte ön beyanı aldıklarını belirtti. Yıldız, zeytin alım fiyatlarının pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlenmesinin planlandığını bildirdi.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, zeytin hasadının Marmara Bölgesi'nde ekim sonu gibi başladığını ve alımların kasım ayı itibarıyla devreye girdiğini hatırlattı. Yoğun, bol ve bereketli bir sezon geçirdiklerini söyleyen Yıldız, bu rekor sezonda 105 bin tonluk rekolte ön beyanıyla kendi tarihlerinin en yüksek seviyesine ulaştıklarını belirtti.

Üretici ortakların bulunduğu Bursa ve Balıkesir bölgesindeki üretime de değinen Yıldız, bu sezon 400 bin ton zeytin üretimi beklendiğini vurguladı.

MarmarabirlikAnadolu AjansıMarmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu rekor sezonda 105 bin tonluk rekolte ön beyanı aldıklarını belirterek, zeytin alım fiyatlarını pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlemeyi planladıklarını bildirdi.

Fiyat çalışmaları ve üreticilere uyarı

Zeytin alım fiyatlarına ilişkin takvimi değerlendiren Yıldız, pazartesi günü yapılacak toplantıda fiyatları büyük bir ihtimalle belirleyeceklerini kaydetti. Marmarabirlik'te her yıl önce açılış tarihi belirleniyor, ardından dönemler kademeli şekilde açılıyor ve piyasa nezdinde fiyat açıklanıyor. Bu yıl fiyat çalışmalarının pazartesi günü itibarıyla tamamlanacağını da bildirdi.

Üreticilere resmi kanallar dışındaki bilgilere itibar etmemeleri çağrısında bulunan Yıldız, "Üreticilerimiz hiçbir spekülatif, iftiravari haber ya da yayınlara asla itibar göstermesinler. Bizim ağzımızdan, bizim resmi kanallarımızdan çıkmayan hiçbir habere ve bilgiye asla itibar göstermesinler." dedi.

MarmarabirlikAnadolu AjansıMarmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu rekor sezonda 105 bin tonluk rekolte ön beyanı aldıklarını belirterek, zeytin alım fiyatlarını pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlemeyi planladıklarını bildirdi.

Piyasa fiyatları ve alım baremleri

Marmarabirlik'in piyasadaki zeytin alım fiyatlarını takip ettiğini belirten Yıldız, "260-280 bareme kadar alım yapan özel sektör var ve fiyatlar ortada." diye konuştu. Bu fiyatların halk tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, Marmarabirlik'in 410 bareme kadar alım planını açıkladığını ve şu an bütün yerlerde kabullerin açık olduğunu aktardı.

MarmarabirlikAnadolu AjansıMarmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu rekor sezonda 105 bin tonluk rekolte ön beyanı aldıklarını belirterek, zeytin alım fiyatlarını pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlemeyi planladıklarını bildirdi.

Kooperatiflerin ölçeği

Küçük köy kooperatifleri tarzında alım yapan butik yerlerin farklı özelliklere sahip olduğunu dile getiren Yıldız, "Onların kendine münhasır özellikleri var." değerlendirmesinde bulundu. 100 ton ürün alan bir kooperatif ile 64 bin ton ürün alan dev bir birliğin kıyaslanamayacağını belirten Yıldız, ticarette böyle bir karşılaştırmanın yapılamayacağını söyledi.

Yaklaşık 30 bin üyesi bulunan Marmarabirlik'in özel bir kuruluş olduğunu belirten Yıldız, Birliğin 20'ye yakın depo ve tesisi, entegre tesisleri, 360 mahalleye hizmet veren 250 alım merkeziyle büyük bir organizasyon olduğunu kaydetti. Bu yapıyı küçük bir kuruluşla karşılaştırmanın Marmarabirlik'e haksızlık olacağını ifade etti.

MarmarabirlikAnadolu AjansıMarmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu rekor sezonda 105 bin tonluk rekolte ön beyanı aldıklarını belirterek, zeytin alım fiyatlarını pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlemeyi planladıklarını bildirdi.


Görevlerin kendilerine emanet edildiğini belirten Yıldız, söz konusu emaneti üreticilerin ve ortakların menfaatleri doğrultusunda en iyi şekilde yönetmek için çalıştıklarını vurguladı. Yıldız, "Kendi üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda, sektöre katkısı olacak bir şey olduğunda elimizden gelen her şeyi bugüne kadar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Şahsına ve kuruma yönelik girişimlere ilişkin Yıldız, "Şahsımıza ve kurumumuza yönelik iftira ve karalama girişimlerine karşı hukuki haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. Aksini iddia edenleri, iddialarını somut delillerle ortaya koymaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MarmarabirlikAnadolu AjansıMarmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız (fotoğrafta), bu rekor sezonda 105 bin tonluk rekolte ön beyanı aldıklarını belirterek, zeytin alım fiyatlarını pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlemeyi planladıklarını bildirdi.
Başlıklar :ali yıldızyıldızmarmarabirlikzeytin alım fiyatları
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Marmarabirlik zeytin alım fiyatlarını pazartesi toplantısında belirlemeyi planlıyor
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu rekor sezonda 105 bin tonluk rekolte ön beyanı aldıklarını belirterek, zeytin alım fiyatlarını pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlemeyi planladıklarını bildirdi.
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu rekor sezonda 105 bin tonluk rekolte ön beyanı aldıklarını belirterek, zeytin alım fiyatlarını pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlemeyi planladıklarını bildirdi.
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu rekor sezonda 105 bin tonluk rekolte ön beyanı aldıklarını belirterek, zeytin alım fiyatlarını pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlemeyi planladıklarını bildirdi.
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu rekor sezonda 105 bin tonluk rekolte ön beyanı aldıklarını belirterek, zeytin alım fiyatlarını pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlemeyi planladıklarını bildirdi.
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu rekor sezonda 105 bin tonluk rekolte ön beyanı aldıklarını belirterek, zeytin alım fiyatlarını pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlemeyi planladıklarını bildirdi.
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız (fotoğrafta), bu rekor sezonda 105 bin tonluk rekolte ön beyanı aldıklarını belirterek, zeytin alım fiyatlarını pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlemeyi planladıklarını bildirdi.
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