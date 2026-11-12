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Dar gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren yeni torba kanun teklifinde sona gelindi.

AK Parti tarafından hazırlanan ve 15 maddeden oluşması beklenen düzenlemenin bugün TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Teklifte yaklaşık 1 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini öngören madde öne çıkıyor.

GSS borçlarına yönelik düzenleme geliyor

Bir süredir üzerinde çalışılan kanun teklifinin en dikkat çekici düzenlemelerinden biri, vatandaşların biriken GSS prim borçlarına ilişkin olacak. Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemeyle söz konusu prim borçlarının silinmesi hedefleniyor.

15 maddelik torba kanun teklifinde yalnızca GSS borçları yer almıyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından yürürlüğü durdurulan bazı enerji düzenlemelerinin yeniden ele alınması da teklifin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Hem sosyal güvenlik sistemini hem de enerji piyasasını ilgilendiren düzenlemenin TBMM'ye sunulmasının ardından yasama sürecinin başlaması bekleniyor.

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10 yıllık zaman aşımı devreye girecek

Meclis gündemine taşınan düzenlemenin sosyal boyutu, herhangi bir kurumsal sağlık güvencesi bulunmayan ve toplumun en alt gelir grubunda yer alan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Hazırlanan yasa taslağına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) alacaklarında esas alınan 10 yıllık zaman aşımı süresi göz önünde bulundurularak, 1 Ocak 2017 tarihi öncesine ait ödenmemiş tüm GSS prim borçları tamamen silinecek.

Bu düzenlemeden yaklaşık 1 milyon vatandaşın doğrudan yararlanması bekleniyor.

Tahsil kabiliyeti kalmayan ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde bürokratik engel oluşturan bu eski borçların tasfiye edilmesiyle, hem kamu maliyesindeki fiktif alacak yükü temizlenecek hem de borçlu yurttaşların üzerindeki mali baskı ortadan kaldırılacak.

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AYM iptal etmişti: Enerji sektöründe kritik düzenleme

Torba kanun teklifinin ikinci ana ayağını ise enerji mevzuatında yapılacak zorunlu değişiklikler oluşturuyor.

Anayasa Mahkemesi, 10 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararıyla; Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’daki (YEK Kanunu) bazı kritik hükümleri iptal etmişti.

Yüksek Mahkeme, yürütmeye ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) temel ilke ve esaslar belirlenmeden geniş takdir yetkisi verilmesini Anayasa’ya aykırı bularak, yasal boşluk doğmaması adına iptal kararının yürürlüğe girmesi için 10 Aralık 2026 tarihine kadar 9 aylık süre tanımıştı.

Aralık ayındaki son tarih yaklaşırken hazırlanan yeni teklifle birlikte, enerji sektöründe hukuki belirsizlik yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Buna göre, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesislerinin işletilmesi, kapasite artışları ve yer değişikliklerine ilişkin istisnaların temel ilke ve esasları doğrudan kanunla belirlenecek.

Komisyonda görüşülecek

AK Parti grup yönetiminin bugün TBMM Başkanlığı’na sunacağı 15 maddelik torba kanun teklifinin, ilk olarak TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda ele alınması planlanıyor.

Komisyon görüşmelerinin ardından Genel Kurul gündemine gelecek olan teklifin, AYM'nin tanıdığı 10 Aralık 2026 süresinden önce yasalaşarak Resmî Gazete’de yayımlanması amaçlanıyor.

GSS nedir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye’de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan geniş bir kesimi kapsıyor.

Sistem; öğrenciler, işsizlik ödeneği alanlar ve gelir düzeyi belirli bir sınırın üzerinde bulunan vatandaşları da içine alıyor.

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