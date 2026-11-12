Şahinkaya'da ayva mesaisi: Hasat dronla görüntülendi

Şahinkaya'da ayva hasadı başladı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde üreticiler ayva hasadına başladı. İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yetiştirilen meyveler, sonbaharla birlikte olgunlaşarak toplanma aşamasına geldi.
Ayvalar boyut ve kalitelerine göre ayrılıyor
Üreticiler tarafından özenle toplanan ayvalar kasalara yerleştiriliyor. Hasat edilen meyveler boyut ve kalitelerine göre sınıflandırılarak satışa hazır hale getiriliyor. Kasalara konulan ayvalar daha sonra traktör römorklarına taşınıyor.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.