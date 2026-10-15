Aydın Ünal ‘Korkuyorum’ diyerek TVNET’te anlattı: Fon konusunda umutsuzluğa kapılmaya başladım

“Ben bu fon konusunda biraz umutsuzluğa, yeise kapılmaya başladım. Biraz sizde de, özellikle İsmail’de de bu havayı görüyorum. Ondan cesaret alarak söylüyorum. Sanki biraz zamana yayılacak. Zamana yayıldığında da bir sonuç çıkacak mı bilemiyorum ama bu yasanın da çıkmasıyla birlikte sanki konunun üstü kapatılacak gibi görünüyor.”