10:32, 15/10/2026, Perşembe
Aydın Ünal ‘Korkuyorum’ diyerek TVNET’te anlattı: Fon konusunda umutsuzluğa kapılmaya başladım
Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, TVNET ekranlarında gündeme gelen fon meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin zamana yayılarak sonuçsuz kalabileceği endişesini dile getiren Ünal, konunun üzerinin kapatılması halinde ciddi sonuçlar doğabileceği uyarısında bulundu.
‘SANKİ KONUNUN ÜSTÜ KAPATILACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR’
Fon meselesine ilişkin konuşan Aydın Ünal, sürecin uzamasının kamuoyundaki beklentileri zayıflattığını belirtti. Dosyanın gündemden düşmesi ihtimalinden endişe duyduğunu ifade eden Ünal, şu sözleri kullandı:
“Ben bu fon konusunda biraz umutsuzluğa, yeise kapılmaya başladım. Biraz sizde de, özellikle İsmail’de de bu havayı görüyorum. Ondan cesaret alarak söylüyorum. Sanki biraz zamana yayılacak. Zamana yayıldığında da bir sonuç çıkacak mı bilemiyorum ama bu yasanın da çıkmasıyla birlikte sanki konunun üstü kapatılacak gibi görünüyor.”
‘BU BİR YARA AÇTI’
Meselenin yalnızca geçici bir gündem başlığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Ünal, tartışmanın toplumda derin bir yara açtığını söyledi. Ünal,
“Bu bir yara açtı. Bu yara kapatılmazsa, görünmüyor olsa bile derinin altında, vücudun altında bir kanser hücresi gibi bu vücudu, bünyeyi saracaktır. Alttan alta, içten içe konuşulacaktır”ifadelerini kullandı.
‘UMARIM DOSYA KAPANMAMIŞTIR’
Fon meselesinin aydınlatılması gerektiğini belirten Ünal, sürecin sonuçsuz kalması veya gündemden düşmesi ihtimalinin endişelerini artırdığını söyledi. Ünal,
“Umarım yanılırız. Umarım dosya kapanmamıştır. Mesele kapanmamıştır. Umarım gündemden düşmemiştir”diyerek beklentisini dile getirdi. Sürecin sonuçsuz kalması ihtimaline ilişkin kaygısını da paylaşan Ünal,
“Ama eğer öyle olacak olursa hiç beklemediğimiz ve haftalardır uyardığımız o kötü sonuçların doğmasından korkuyorum. Biraz ümitsizim artık. İnşallah yanılırım”ifadelerini kullandı.
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