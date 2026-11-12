Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, şiddetli sağanak yağış beklentisi nedeniyle Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere 11 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.
O iller şöyle:
• İstanbul
• Balıkesir
• Bursa
• Bilecik
• Çanakkale
• Edirne
• Kırklareli
• Kocaeli
• Yalova
• Sakarya
• Tekirdağ
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
Valilik; ulaşımda yaşanabilecek aksamaların yanı sıra çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi hayati risklere karşı vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Hafta sonu plan yapanlar dikkat
Meteoroloji'nin 3 günlük tahmin haritalarına göre, batıdan giriş yapacak yağışlı hava sistemi hafta sonu boyunca tüm yurdu dolaşacak:
Bölge bölge güncel hava durumu
Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis beklenirken, bölgelerimizdeki güncel hava durumu ve bazı illerdeki sıcaklıklar şu şekilde olacak:
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