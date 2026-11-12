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İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı verildi: Hızı saatte 90 kilometreyi bulacak

09:41, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Valilik ve Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 il için şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları peş peşe uyardı. İç ve batı kesimlerde termometreler 3 ila 5 derece yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacak; ancak bu "yalancı bahar"a Marmara ve Ege'de hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak fırtına eşlik edecek. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 il için 'sarı kodlu' sağanak alarmı verilirken, hafta sonu plan yapanları da gök gürültülü yeni bir yağışlı hava dalgası bekliyor. İşte detaylar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, şiddetli sağanak yağış beklentisi nedeniyle Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere 11 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

O iller şöyle:

• İstanbul

• Balıkesir

• Bursa

• Bilecik

• Çanakkale

• Edirne

• Kırklareli

• Kocaeli

• Yalova

• Sakarya

• Tekirdağ

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak ve cumartesi akşamına kadar sürecek kuvvetli rüzgar ile fırtınaya karşı İstanbulluları uyardı
. Bugün 40-60 km/saat, zaman zaman 60-70 km/saat hızla esecek olan güneyli rüzgarların, cuma sabahından itibaren yerini kısa süreli kuvvetli fırtınaya (60-90 km/saat) bırakması bekleniyor.

Valilik; ulaşımda yaşanabilecek aksamaların yanı sıra çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi hayati risklere karşı vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat

Meteoroloji'nin 3 günlük tahmin haritalarına göre, batıdan giriş yapacak yağışlı hava sistemi hafta sonu boyunca tüm yurdu dolaşacak:

• Cumartesi:
Marmara'nın batısı ve Ege Bölgesi'nin tamamında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında normal sağanak şeklinde görülecek. İç ve doğu kesimlerde ise bulutlu bir hava hakim olacak.
• Pazar:
Yağışlı hava iç ve kuzey kesimlere doğru ilerleyecek. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, tüm Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak etkili olacak. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Ardahan çevrelerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi öngörülüyor.
• Pazartesi (Yeni Hafta):
 Haftanın ilk gününde yağışlı hava batı ve iç kesimleri terk ederek yerini az bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Yalnızca Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak devam ederken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilecek.

Bölge bölge güncel hava durumu

Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis beklenirken, bölgelerimizdeki güncel hava durumu ve bazı illerdeki sıcaklıklar şu şekilde olacak:

• Marmara:
Parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batısında sağanak etkili olacak. Rüzgar güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. (Bursa 24°C, Çanakkale 22°C, İstanbul 21°C, Kırklareli 21°C)
• Ege:
 Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgar bölge genelinde kuvvetli esecek. (Denizli 22°C, İzmir 23°C, Manisa 22°C, Muğla 17°C)
• Akdeniz:
Antalya çevreleri, Isparta'nın güneyi ve Hatay kıyılarında sağanak yağış görülecek. (Adana 23°C, Antalya 22°C, Burdur 17°C, Hatay 18°C)
• İç Anadolu:
 Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. (Ankara 16°C, Çankırı 15°C, Eskişehir 17°C, Konya 17°C)
• Batı Karadeniz:
Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında aralıklı yağmur bekleniyor. (Bolu 16°C, Düzce 23°C, Kastamonu 15°C, Zonguldak 22°C)
• Orta ve Doğu Karadeniz:
 Parçalı ve çok bulutlu. Samsun çevreleri sağanak yağışlı geçecek. (Amasya 18°C, Rize 19°C, Samsun 21°C, Trabzon 18°C)
• Doğu Anadolu:
 Parçalı ve az bulutlu geçecek. (Erzurum 8°C, Kars 8°C, Malatya 13°C, Van 8°C)
• Güneydoğu Anadolu:
 Parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. (Diyarbakır 15°C, Mardin 12°C, Siirt 13°C, Şanlıurfa 17°C)
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Başlıklar :istanbulmarmara bölgesiege bölgesibursaçanakkalesarı kodlu uyarıfırtına uyarısısağanak yağış
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İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı verildi: Hızı saatte 90 kilometreyi bulacak
Valilik ve Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 il için şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı verdi.
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