Ankara’da kar sürprizi

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Türkiye'nin doğu kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kasım ayıyla birlikte batıya doğru ilerledi. Ankara, Bolu, Düzce ve Çankırı'da etkili olan yağış, kent merkezlerini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kışın yüzünü göstermesinin ardından hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren yükselmesi, hafta sonunda ise bazı illerde 23 dereceye ulaşması bekleniyor.

Ankara'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde zaman zaman lapa lapa yağan kar, özellikle yüksek kesimlerde park ve yeşil alanları beyaza bürüdü.

YAYLALAR BEMBEYAZ

Bolu kent merkezinde de sağanak yağış yerini kara bıraktı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde, özellikle Cankurtaran mevkisinde etkisini artıran kar nedeniyle Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Düzce'nin yüksek kesimlerinde ise yaklaşık bir haftadır süren yağışın ardından 1300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Samandere, Kardüz Yaylası ve Güzeldere Tabiat Parkı da beyaz örtüyle kaplandı. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ise sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Bursa'nın zirvesi Uludağ'da gece boyunca yağan kar bölgedeki otelcileri sevindirdi.

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