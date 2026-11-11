Güçlü Türkiye için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajında, “Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti’ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkânlarımızı harekete geçirmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

HEDEF VE ÜLKÜ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yılında Anıtkabir’de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Aziz Atatürk, ebedi aleme irtihalinizin 88’inci seneidevriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbi’ni sevk ve idare eden Gazi Meclisimizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti’ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkânlarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.”

DEVLET ERKANI ANITKABİR’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

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09.05’TE SAYGI DURUŞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin başında kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Atatürk’ün 88 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkânı, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti.

Vatanın her köşesinde bir aslan yatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: “Cumhuriyet’imizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi aleme irtihalinin 88’inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Her köşesinde bir aslan yatan bu aziz vatanda, İstiklal Harbi’ni sevk ve idare ederek Cumhuriyet’e giden yolu açan Gazi Meclis’imizin o dönemki tüm üyelerini hürmetle anıyorum.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti