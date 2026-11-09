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Yapımı tam 30 gün sürüyor: Denizli'ye gelen turistler kapış kapış alıyor

08:38, 09/11/2026, Pazartesi
IHA
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Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi’nde, Çameli Belediyesi Halı ve Kilim Dokuma Atölyesi çatısı altında unutulmaya yüz tutan asırlık Yörük zanaatı yaşatılmaya çalışılıyor. Coğrafi işaretli modellerin tamamen doğal kök boyalı iplerle ilmek ilmek işlendiği atölyede üretim sürerken, Usta Öğretici Firdevs Eriş genç kuşağın bu geleneksel mesleğe ilgi göstermemesinden dert yanarak miras kalan değerlere sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Çameli Belediyesi, Kaymakamlık ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Elmalı Mahallesi’nde kurulan atölye, hem kadın istihdamına katkı sağlıyor hem de bölgenin köklü kültürünü geleceğe taşıyor. Geleneksel yöntemlerle elde edilen kök boyalı yün iplerin kullanıldığı atölyede dokunan kilim ve bezler, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekiyor.

Genç nesillere geçmişe ve değerlere sahip çıkın çağrısı


Atölyedeki üretim süreci ve geleneksel dokumacılığın karşı karşıya kaldığı zorluklar hakkında bilgi veren Usta Öğretici Firdevs Eriş, yeni neslin unutulmaya yüz tutan bu mesleğe mesafeli durduğuna dikkat çekti. 

Gençlerin bu kültürel mirasa sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Eriş, "Unutulmaya yüz tutmuş kilimlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Coğrafi işaretini aldığımız modellerimizi dokuyoruz. Tamamen kök boya. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olan dokumaları, kilimleri ve bez dokumaları yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Burada dokuma yapan birçok kadın arkadaşımız var. Ancak gençlerimizden de unutulmaya yüz tutmuş bu mesleğe, geçmişimize ve değerlerimize sahip çıkmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir ürün tam 30 günde ilmek ilmek dokunuyor


Doğal kök boya ile yapılan dokuma işleminin büyük bir emek ve sabır gerektirdiğini belirten Eriş, bölgenin turizm potansiyelinin ürünlerin tanıtımına katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Turizm olan bir bölgedeyiz ve gelen çok misafirimiz oluyor. Yurt dışından ve yurt içinden gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kök boya dokuması çok zor bir zanaat. Bir ürünü aşağı yukarı 25 ile 30 gün arasında çıkartıyoruz. Tek tek, ilmek ilmek dokunuyor. Tüm zorluklarına rağmen bu kültürü yaşatmak için üretmeye devam ediyoruz."

Atölyede kadınların binbir emekle ürettiği coğrafi işaretli Elmalı kilimleri, hem iç pazarda hem de bölgeyi ziyaret eden turistler aracılığıyla yurt dışında tanıtılmaya devam ediyor.

Başlıklar :DenizliÇameliElmalı MahallesiÇameli Belediyesi Halı ve Kilim Dokuma Atölyesi
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Yapımı tam 30 gün sürüyor: Denizli'ye gelen turistler kapış kapış alıyor

Çameli Belediyesi, Kaymakamlık ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Elmalı Mahallesi’nde kurulan atölye, hem kadın istihdamına katkı sağlıyor hem de bölgenin köklü kültürünü geleceğe taşıyor. Geleneksel yöntemlerle elde edilen kök boyalı yün iplerin kullanıldığı atölyede dokunan kilim ve bezler, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekiyor.

Genç nesillere geçmişe ve değerlere sahip çıkın çağrısı


Atölyedeki üretim süreci ve geleneksel dokumacılığın karşı karşıya kaldığı zorluklar hakkında bilgi veren Usta Öğretici Firdevs Eriş, yeni neslin unutulmaya yüz tutan bu mesleğe mesafeli durduğuna dikkat çekti. 

Gençlerin bu kültürel mirasa sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Eriş, "Unutulmaya yüz tutmuş kilimlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Coğrafi işaretini aldığımız modellerimizi dokuyoruz. Tamamen kök boya. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olan dokumaları, kilimleri ve bez dokumaları yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Burada dokuma yapan birçok kadın arkadaşımız var. Ancak gençlerimizden de unutulmaya yüz tutmuş bu mesleğe, geçmişimize ve değerlerimize sahip çıkmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir ürün tam 30 günde ilmek ilmek dokunuyor


Doğal kök boya ile yapılan dokuma işleminin büyük bir emek ve sabır gerektirdiğini belirten Eriş, bölgenin turizm potansiyelinin ürünlerin tanıtımına katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Turizm olan bir bölgedeyiz ve gelen çok misafirimiz oluyor. Yurt dışından ve yurt içinden gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kök boya dokuması çok zor bir zanaat. Bir ürünü aşağı yukarı 25 ile 30 gün arasında çıkartıyoruz. Tek tek, ilmek ilmek dokunuyor. Tüm zorluklarına rağmen bu kültürü yaşatmak için üretmeye devam ediyoruz."

Atölyede kadınların binbir emekle ürettiği coğrafi işaretli Elmalı kilimleri, hem iç pazarda hem de bölgeyi ziyaret eden turistler aracılığıyla yurt dışında tanıtılmaya devam ediyor.

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