Babasının 'her şeyini kaybedersin' dediği işe girdi: Şimdi saraylar ve müzeler almak için sıraya girdi

Kredi kartı kullananlar dikkat: Yıl sonu silinebilir
Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren önemli bir detay gündeme geldi. Kredi kartları, market, mağaza ve akaryakıt harcamalarından yıl boyunca biriken sadakat puanları, yeni yıla devredilmeyerek silinme riski taşıyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED), vatandaşlara kazanılmış haklarını kaybetmemeleri için yıl bitmeden kart bakiyelerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu. Peki, haber verilmeden silinen puanlar için tüketicinin yasal hakları neler ve bu durumun önüne nasıl geçilebilir? İşte dikkat edilmesi gereken kritik detaylar...
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