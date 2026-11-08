Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu: Ameliyatı ertelendi

"YÜRÜMEM AYLARCA SÜRECEK"

Ağır bir diz ameliyatı olacağını ve birkaç ay yürüyemeyeceğini belirten Dadgar şu ifadeleri kullanmıştı;

"Uzun zamandır buralarda yokum. Hayatımın en ağır yasını yaşarken bir yandan da sağlığımla mücadele ediyorum. Bu süreçte tek isteğim sevdiklerimin yanında olmak, onlara destek verebilmek ve bir nebze olsun acılarını hafifletebilmek. Şimdi beni oldukça ağır bir diz ameliyatı bekliyor. 10 gün hastanede kalacağım ve yeniden düzgün yürüyebilmem birkaç ay sürecek"





"Beni üzen ameliyatın kendisi değil, bir süre sevdiklerimin yanında olamayacak olmak. Bacak dediğin nedir ki, elbet iyileşirim. Yeter ki sevdiklerim iyi olsun, yeniden hayata tutunabilsin. Şimdi bir süre sağlığımla ilgilenmek zorundayım"