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Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu: Ameliyatı ertelendi

16:02, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 16:37, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, diz ameliyatı için yattığı hastanede serum tedavisinin ardından fenalaşarak korku dolu saatler yaşadı. Nabzı yükselen ve nefes almakta güçlük çeken Dadgar, yaklaşık 9 saat süren zorlu sürecin ardından sağlık durumuyla ilgili süreci anlattı.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, geçireceği diz operasyonu öncesinde hastanede yaşadığı rahatsızlık nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ameliyatına iki gün kala fenalaşan Dadgar, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine operasyonun ileri bir tarihe alındığını açıkladı.

"HAYATIMIN EN KORKUNÇ 9 SAATİNİ YAŞADIM"

Beklenmedik bir rahatsızlık yaşayarak zor saatler geçiren Samar Dadgar yaşadıklarını sosyal medya hesabından aktardı;

"Dün hayatımın en korkunç 9 saatini yaşadım. Diz ameliyatıma iki gün kala dinlenmek için neşeyle geldiğim hastanede, takılan serumdan 15-20 saniye sonra nefes alamamaya, konuşamamaya başladım. Nabzım 220'ye çıktı ve düşmedi. Odam doktorlarla doldu. Herkes müdahale etmeye çalışıyordu ama doktorların gözlerinden bile endişelerini ve çaresizliklerini okuyabiliyordum. Bilincim gidip geliyordu. Gerçekten hayatla ölüm arasında olduğumu düşündüm. Ailem paniklemesin diye yaşadıklarımın ciddiyetini onlara yansıtmamaya çalıştım. Ama öğlen 14.00'ten gece 23.00'e kadar tek bir dakika bile rahatlayamadım. Hayatımda böyle bir korku yaşamadım. Bana ısrarla C vitamini verdiklerini ve muhtemelen alerjim olduğunu söylediler. Daha önce defalarca aldığımı söyleyince bu kez aynı anda üç doz C vitamini verdiklerini açıkladılar. Peki grip bile olmayan, diz ameliyatı için gelen birine neden bu kadar yüksek doz C vitamini verilir? Açıkçası gerçekten sadece C vitamini mi verildi, yoksa olay vitamin denilerek geçiştirilmeye mi çalışılıyor, şüphelerim var"

"YÜRÜMEM AYLARCA SÜRECEK"

Ağır bir diz ameliyatı olacağını ve birkaç ay yürüyemeyeceğini belirten Dadgar şu ifadeleri kullanmıştı;

"Uzun zamandır buralarda yokum. Hayatımın en ağır yasını yaşarken bir yandan da sağlığımla mücadele ediyorum. Bu süreçte tek isteğim sevdiklerimin yanında olmak, onlara destek verebilmek ve bir nebze olsun acılarını hafifletebilmek. Şimdi beni oldukça ağır bir diz ameliyatı bekliyor. 10 gün hastanede kalacağım ve yeniden düzgün yürüyebilmem birkaç ay sürecek"


"Beni üzen ameliyatın kendisi değil, bir süre sevdiklerimin yanında olamayacak olmak. Bacak dediğin nedir ki, elbet iyileşirim. Yeter ki sevdiklerim iyi olsun, yeniden hayata tutunabilsin. Şimdi bir süre sağlığımla ilgilenmek zorundayım"

Başlıklar :özcan denizSamar Dadgarameliyatsağlık durumusosyal medya
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Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu: Ameliyatı ertelendi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, geçireceği diz operasyonu öncesinde hastanede yaşadığı rahatsızlık nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ameliyatına iki gün kala fenalaşan Dadgar, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine operasyonun ileri bir tarihe alındığını açıkladı.

"HAYATIMIN EN KORKUNÇ 9 SAATİNİ YAŞADIM"

Beklenmedik bir rahatsızlık yaşayarak zor saatler geçiren Samar Dadgar yaşadıklarını sosyal medya hesabından aktardı;

"Dün hayatımın en korkunç 9 saatini yaşadım. Diz ameliyatıma iki gün kala dinlenmek için neşeyle geldiğim hastanede, takılan serumdan 15-20 saniye sonra nefes alamamaya, konuşamamaya başladım. Nabzım 220'ye çıktı ve düşmedi. Odam doktorlarla doldu. Herkes müdahale etmeye çalışıyordu ama doktorların gözlerinden bile endişelerini ve çaresizliklerini okuyabiliyordum. Bilincim gidip geliyordu. Gerçekten hayatla ölüm arasında olduğumu düşündüm. Ailem paniklemesin diye yaşadıklarımın ciddiyetini onlara yansıtmamaya çalıştım. Ama öğlen 14.00'ten gece 23.00'e kadar tek bir dakika bile rahatlayamadım. Hayatımda böyle bir korku yaşamadım. Bana ısrarla C vitamini verdiklerini ve muhtemelen alerjim olduğunu söylediler. Daha önce defalarca aldığımı söyleyince bu kez aynı anda üç doz C vitamini verdiklerini açıkladılar. Peki grip bile olmayan, diz ameliyatı için gelen birine neden bu kadar yüksek doz C vitamini verilir? Açıkçası gerçekten sadece C vitamini mi verildi, yoksa olay vitamin denilerek geçiştirilmeye mi çalışılıyor, şüphelerim var"

"YÜRÜMEM AYLARCA SÜRECEK"

Ağır bir diz ameliyatı olacağını ve birkaç ay yürüyemeyeceğini belirten Dadgar şu ifadeleri kullanmıştı;

"Uzun zamandır buralarda yokum. Hayatımın en ağır yasını yaşarken bir yandan da sağlığımla mücadele ediyorum. Bu süreçte tek isteğim sevdiklerimin yanında olmak, onlara destek verebilmek ve bir nebze olsun acılarını hafifletebilmek. Şimdi beni oldukça ağır bir diz ameliyatı bekliyor. 10 gün hastanede kalacağım ve yeniden düzgün yürüyebilmem birkaç ay sürecek"


"Beni üzen ameliyatın kendisi değil, bir süre sevdiklerimin yanında olamayacak olmak. Bacak dediğin nedir ki, elbet iyileşirim. Yeter ki sevdiklerim iyi olsun, yeniden hayata tutunabilsin. Şimdi bir süre sağlığımla ilgilenmek zorundayım"

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