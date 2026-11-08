Hâne sergisi Adana’da

Ziraat Katılım sponsorluğunda Adana Müze Kompleksi’nde kapılarını açan sergide, aile, yuva ve nesiller arası bağları konu alan 13 hat eseri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Daha önce Türkiye’nin farklı şehirlerinin yanı sıra Paris, Madrid ve Moskova’da da sergilenen Hâne, 7-15 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

10 AYRI ŞEHİRDE AÇILDI

Adana Müze Kompleksi’nde düzenlenen açılış programına Adana Valisi Mustafa Yavuz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve hattat Serkan Selalmaz katıldı. Açılışta konuşan Ziya Kadam, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında sergilerini 10 ayrı şehirde sanatseverlerle buluşturma imkanı bulduklarını belirtti. Kadam, bu fırsatı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi’ye ve ekibine teşekkür etti. Kadam ayrıca, serginin yolculuğuna destek veren Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve ekibine şükranlarını sundu.

AİLE VE YUVA TEMASI AYETLERLE İŞLENİYOR

Tophane-i Âmire’deki açılışının ardından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Hâne sergisinde yer alan 13 hat eserinde aile ve yuva kavramları ayetler ve hadisler aracılığıyla ele alınıyor.

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Kültür Yolu’na lezzetli kapanış

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki son durağı Adana oldu. Adana Müze Kompleksi’nde açılışı yapılan festival, 15 Kasım’a kadar 12 mekanda ve 23 noktada 252 etkinlikle sanatseverleri buluşturacak. Konserlerden tiyatroya, sergilerden söyleşi ve çocuk atölyelerine uzanan programda kentin kültürel mirası ve gastronomisi de öne çıkacak. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, 2021’de tek şehirde başlayan festivalin 7 bölgede 26 şehre yayıldığını belirtti. Adana’nın tarihi, edebiyatı, müziği ve mutfağıyla öne çıktığını vurgulayan Yazgı, kentin turizmden hak ettiği payı almasını istediklerini söyledi. Adana’nın gastronomisini dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini ifade eden Yazgı, “Çok özel bir gastronomi şehri. Adana gastronomisini dünyaya tanıtma amacımız var. Sadece kebabıyla değil, balığıyla da daha farklı yemekleriyle de çok özel bir coğrafya” dedi. Adana Valisi Mustafa Yavuz ise Çukurova’nın tarımsal üretiminin yanı sıra sanat ve edebiyat birikimiyle de öne çıktığını belirterek, “Festivaller şehri Adana’da perdeler açılmaya, ezgiler yükselmeye, sofraların bereketi paylaşılmaya devam edecektir” dedi.

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