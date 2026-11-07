200 bin TL'lik viski tutkusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sarıgül, etkin pişmanlık kapsamında verdiği üçüncü ifadesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in pahalı viski tutkusunu anlattı.

BENDEN VİSKİ İSTERDİ

Son 1 yıldır kızının üniversiteye hazırlanmasından dolayı sık sık Londra'ya gidip geldiğini belirten Sarıgül, “Benim Londra'ya gittiğimi bilen Özgür Özel'de ünlü ve pahalı viski markalarından talepte bulunuyordu. Ben de her dönüşümde yanımda birisi varsa 4-5 şişe, birisi yoksa 2-3 şişe viski alıp getiriyordum. Bunların maddi değeri çok fazlaydı. Bir şişesi 2.500-3.000 sterlin (yaklaşık 200 bin lira) civarında içkilerdi” ifadelerini kullandı.

İÇKİLER TBMM’YE GÖTÜRÜLDÜ

Viskileri Türkiye’ye getirdikten sonra Ankara’da Özgür Özel’e ilettiğini anlatan Emir Sarıgül, şöyle devam etti: “Bu viskilerin tüm parasını ben kendi cebimden ödedim. Babam kara yoluyla Ankara'ya gidiyorsa viskileri onun aracına koyuyordum. Gitmiyorsa şoförüm Selim Daşdemir ile beraber aracımla Ankara’ya gidip, babamın şoförü Özgür’e teslim ediyordum. Şoför Özgür de bize ya CHP Genel Merkezi’ndeki makamına ya TBMM'de bulunan makamına ya da salı günleri grup toplantısı olduğu gün aracına bıraktığını söylüyordu. Bu husus şoförüm Selim’e de sorulabilir.”

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Özgür Özel’e aldığı hediyelerin bununla da sınırlığı kalmadığını öne süren Sarıgül, “Bu hususları utanarak ve zül duyarak bana toplum nezdinde iftira atıldığı için anlattım. Daha başka alınan hediyeleri de bu utancımdan dolayı anlatmak istemiyorum” dedi. Emir Sarıgül daha önce verdiği ifadelerde “2 adet hediye atkı aldığını ve içerisine 100 bin dolar da para koyarak Özgür Özel’e verdiğini” öne sürmüştü. Özel ise bu iddiaya "Ağustos ayında mağazada atkı satılıyor mu baksınlar" karşılığını vermişti. Sarıgül ifadesinde buna da cevap verdi.

ATKININ BELGELERİNİ VERECEĞİM

Emir Sarıgül, şunları söyledi: “Ceza infaz kurumunda bulunduğum sürede verdiğim bilgilerin çarpıtıldığını basından öğrendim. Bu atkıları ben İstinyePark AVM'deki mağazadan ekimin ilk haftasında aldırmıştım. Olayın ağustos ayı ile hiçbir ilgisi yoktur. Hatta ben bunun harcamasını kredi kartımdan taksitli şekilde yaptım. Buna dair elimdeki belgeleri de sunacağım, bu iftiradan dolayı da ilgili kişilere dava açacağım.”

Yeni Parti’ye üye olması ve bağış yapması hususunda kendisine 2-3 kez baskı yapıldığını belirten Sarıgül, “Bu tekliflerim kabul etmediğim için şuan da intikam duygusuyla bunu söylüyorlar. Ben daha önceki ifademde de belirttiğim üzere Mustafa Sarıgül vermiş olduğu paraları ne niyetle verdiğini bana söylemişti. Ben de olay neyse doğrusunu aktardım. Ancak bu para nereye ne şekilde harcanmıştır bunun takibini yapamam ve bilemem. Bunu en iyi Özgür Özel bilecek” diye konuştu.

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11 şüpheliye daha gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, aklama faaliyetlerinde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'nun da kullanıldığına ilişkin tespitler yapıldı. Bunun üzerine okulun müdürü Selin Sarılı ile Leyla Anıl Göl, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın gözaltına alındı. Öte yandan, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı.

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