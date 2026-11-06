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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: 3 kişiyi alacak-verecek yüzünden 5 kişiyi araç gasp etmek için öldürmüş

10:53, 06/11/2026, Cuma
IHA
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Arif Sefa Özdemir

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren Arif Sefa Özdemir’in ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. Zanlının, 3 kişiyi biçerdöver alacağından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle, diğer 5 kişiyi ise araçlarını gasp etmek amacıyla öldürdüğü iddia edildi.  

Afyonkarahisar’da dün pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir’in ilk ifadesinde kan donduran detaylar yer aldı.

İddiaya göre Özdemir, geçtiğimiz yıl Ahmet Uzel’den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı. Ancak biçerdöverin İzmir’de tarlada çalıştığı sırada aniden yanarak kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.

Özdemir’in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin Euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü.

3 kişiyi Ayazini köyü çıkışında öldürdü

Özdemir, olay günü ödeme yapmak üzere Ahmet Uzel’i Afyonkarahisar’a davet etti. Uzel, yanına Bekir ve Noman Toprak’ı da alarak kente geldi. Taraflar Ayazini köyü çıkışında buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir’in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak üç kişiyi öldürdüğü iddia edildi.

Diğer 5 kişiyi araçlarını gasp etmek için öldürdüğü öne sürüldü

Üç kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Özdemir’in, güzergâhı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri ise araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı iddia edildi. Zanlının bu şekilde 5 kişiyi daha öldürdüğü, 1 kişiyi de ağır yaraladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Başlıklar :afyonkarahisari̇hsaniyearif sefa özdemir
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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: 3 kişiyi alacak-verecek yüzünden 5 kişiyi araç gasp etmek için öldürmüş
Arif Sefa Özdemir
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