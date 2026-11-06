Küresel petrol piyasalarında yaşanan gerileme, Türkiye'de
akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olan düzenlemeyle benzinin litre fiyatı 6 lira 8 kuruş ucuzladı. İndirim pompaya yansırken,
motorinfiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Benzinde
indirimpompaya yansıdı
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt piyasasında beklenen fiyat düzenlemesi gerçekleşti. Benzinin litre fiyatında yapılan 6,08 TL'lik indirimle birlikte üç büyük şehirde yeni pompa fiyatları belli oldu.
İndirim sonrasında benzinin litre fiyatı İstanbul'da 74,42 TL'ye, Ankara'da 75,42 TL'ye, İzmir'de ise 75,62 TL'ye geriledi.
Motorin 100 TL'nin üzerinde kaldı
Benzin fiyatlarında yaşanan düşüşe karşın motorin kullanan araç sahipleri için yeni bir indirim kararı çıkmadı. Litre fiyatı 100 TL seviyesinin üzerinde seyreden motorinde mevcut fiyatlar korunurken, pompada herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
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