Afyonkarahisar'daki katliamdan yeni detaylar: Araçtan inmeyen iki öğretmeni öldürdü

Araçtan inmeyen iki öğretmeni öldürdü
Öğretmenlerin ardından bir kadını daha öldürdü
Şüphelinin, iki öğretmeni öldürdükten sonra başka bir kadını daha öldürdüğü belirtildi.
Özdemir'in bu olaylardan önce de 5 cinayet işlediği, söz konusu cinayetlerin nedenine ilişkin ise henüz bilgi edinilemediği aktarıldı.
Eskişehir'de yakalandı
Olay yerinden kaçan Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yakalama sırasında jandarma ekiplerine ateş açan Özdemir'in saldırısında iki jandarma personeli hafif yaralandı.
Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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