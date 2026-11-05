Uzman doktor ‘Her ilaç bir zehirdir’ dedi ve uyardı: Genç kalayım derken organlarınızdan olmayın

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, genç kalmak, güzel görünmek için gereksiz takviye kullanımının zehirlenmeye yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kutlubay, sağlık kongresi için geldiği Antalya'da, Türkiye'nin tedavide, estetik ve kozmetik alanında dünyada önemli bir yerde olduğunu söyledi.

Yurt dışındaki kongrelerde de Türk hekimlerinin eğitim verdiğini belirten Kutlubay, "Türkiye olarak çok iyi yerdeyiz, çok iyi işler yapıyoruz ama tek eksiğimiz kendimizi yurt dışında çok iyi tanıtamıyoruz. Fiyatlarımız yurt dışındakilere göre daha ucuz, daha kaliteli hizmet sunuyoruz. Bunu duyurabilirsek sağlık turizmi kapsamında çok daha fazla hasta bize gelebilecek." dedi.

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Kutlubay, özellikle Türkiye'nin dermatoloji alanındaki başarısının yurt dışında daha yoğun anlatılmasını önererek, böylece sağlık turizminden alınacak payın daha fazla olacağına işaret etti.

Eskiden sağlık turizmi denince saç ekiminin akla geldiğini dile getiren Kutlubay, Türkiye'nin dermatoloji başta olmak üzere tüm alanlarda çok iyi olduğunu vurguladı.

"Doktor ihtiyaca göre uygun olanı belli dozda verecektir"

Takviyeler konusuna da değinen Kutlubay, insanların genç kalmak, daha güzel görünmek için gereksiz vitaminlere, takviyelere yüklenebildiğini ifade etti.

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Kutlubay, "Her ilaç aslında bir zehirdir. Siz ilacı dozunda almadığınız müddetçe bu bir vitamin de olsa zehirlenmeye neden olabiliyor. O yüzden leblebi gibi takviye edici şeyleri almaktan ziyade, ilgili branşın hekimine gitmek gerekiyor." diye konuştu.

Hastanın takviye alıp, almayacağına hekimin karar vermesi gerektiğine dikkati çeken Kutlubay, şöyle devam etti:

"Yani D vitamini eksikse D, C vitamini eksikse C vitamini ya da kolajen ne eksikse ona hekim karar versin. Bence konu komşundan duyma ya da eczaneden direkt almadan ziyade dermatoloğa ya da doktora gitsinler. Doktor sizin cildinizin, saçınızın, tırnağınızın, vücudunuzun genel sistemik yapınızın ihtiyacına göre uygun olanı belli dozda verecektir. 'Her ilaç bir zehirdir, her zehir de bir ilaçtır. Burada önemli olan dozudur' bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Yani şöyle genç kalayım, güzel olayım derken çok yüksek miktarda doz alıp da karaciğeri, böbreği iflas ettirmeyin. Karaciğeriniz, böbreğiniz iflas ettiği zaman istediğiniz kadar genç görünün. Hastalıklı olduğunuz müddetçe yaşam kaliteniz daha kötü olacak. Bir aşamadan sonra çökmeye başlayacaksınız."

"Yanlış işlem sonrası eski hallerine dönmek de mümkün olamayabiliyor"

Kutlubay, son zamanlarda estetik işlemlere bağlı komplikasyon şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısında artış olduğuna da dikkati çekerek, işlemlerin güvenilir yerlerde yaptırılması uyarısında bulundu.

Yanlış işlem sonrası asimetrilerin oluştuğunu, gözün kapanabildiğini ifade eden Kutlubay, "Bir sorun çıktığı zaman onu halletmek için ucuz diye yaptırdıklarının 5-10 katını ödemek zorunda kalıyorlar. Eski hallerine dönmek de mümkün olamayabiliyor." ifadelerini kullandı.

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