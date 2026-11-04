Villaların bahçesi göle döndü: İş makinesiyle duvarı patlattılar

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez yaptığı açıklamada, "Su baskınlarından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mağduriyet yaşayan hiçbir vatandaşımızı bu zor süreçte yalnız bırakmayacağız. İlgili birimlerimiz, HATSU ve Deniz Polisi ekiplerimizle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz, vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti gidermek ve günlük hayatın bir an önce normale dönmesini sağlamak. Tüm imkanlarımızla sahadayız ve hemşehrilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.



