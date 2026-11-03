Nişan töreni yapılan mekanın yanındaki hurdalıkta yangın: Üç kişi dumandan etkilendi
23:13, 03/11/2026, Salı
IHA
Yangında hurdalık alandaki malzemeler zarar gördü.
Hatay’ın Arsuz ilçesinde nişan töreninin yapıldığı mekanın yanındaki hurdalık alanda çıkan yangında üç kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Nardüzü Mahallesi 10656 Sokak’ta nişan töreninin yapıldığı mekanın yanındaki hurdalık alanda meydana geldi. Hurdalık malzemelerin alev aldığını gören bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında nişan töreninin yapıldığı mekanda bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında hurdalık alandaki malzemeler zarar gördü.
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