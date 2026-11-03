Nişan töreni yapılan mekanın yanındaki hurdalıkta yangın: Üç kişi dumandan etkilendi

Hatay'da akılalmaz IBAN tuzağı: Marangoz çırağı 250 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki marangoz çırağı Abdurrahman Evli, haftalığını alabilmek için mobil bankacılık hesabı açtırma vaadiyle ustasının yeğenine telefonunu verdi. Bilgisi ve rızası dışında adına GSM hatları ile banka hesapları açılan genç, sahte kiralık bungalov ve araç ilanlarıyla yapılan IBAN dolandırıcılığı yüzünden 27 ayrı dosya ile 250 yıla kadar hapis tehdidi altında.