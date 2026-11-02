Fay hattının ikiye böldüğü bahçede tedirgin eden hasat

Burası önceden çok düzgün ve güzel bir zeytin bahçesiydi. Ancak oluşan yarık nedeniyle arazinin yaklaşık yarısı bölünerek aşağıya doğru kaydı. Toplamda 33 dönümlük bir arazimiz var ama yarık nedeniyle ne kadarının zarar gördüğünü tam olarak bilmiyoruz. Uçurumun kenarında kalan ağaçlara yaklaşmaya korkuyoruz. Traktör sürerken bile tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Bir anlık dikkatsizlikte ayağımız kayabilir, düşüp kolumuzu veya bacağımızı kırabiliriz. Bu nedenle çok dikkatli hareket ediyoruz. Önce uçurumun kenarındaki zeytin ağaçlarını hasat ediyoruz" dedi.