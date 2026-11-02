Fay hattının ikiye böldüğü bahçede tedirgin eden hasat
Hatay’da depremde fay hattının kırılmasıyla ikiye bölünen 33 dönümlük zeytin bahçesinde hasat başladı. Uçurumun kenarındaki ağaçlara yaklaşmaya korkarak hasat yapan çiftçiler, zorlu mesaisini sürdürüyor.
Asrın felaketinin büyüklüğünü gösteren ve görünümüyle ürküten devasa yarığın yanı başındaki zeytin ağaçlarında hasat başladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi’ndeki 33 dönümlük zeytin bahçesi ortadan ikiye ayrılmıştı.
Devasa yarığın oluştuğu bahçede 2 uçtaki ağaçların arasında neredeyse 300 metrelik mesafe meydana gelmiş ve 200 ağaç da yarık içerisinde kalarak heba olmuştu.
Tedirginlik içerisinde hasadı sürdüren çiftçi Bahattin Temizkan, zeytinlerin asit oranına göre fiyatların değişkenlik gösterdiğini belirterek zeytin yağının 130 ila 180 TL arasında satıldığını söyledi.
"Uçurumun kenarında kalan ağaçlara yaklaşmaya korkuyoruz"
Depremle birlikte ikiye bölünen zeytin bahçesinde hasat ederken dikkatle çalıştıklarını belirten çiftçi Bahattin Temizkan, "Burada zeytin hasadı yapıyoruz. Deprem sırasında buradan, nasıl olduğunu bizim de anlayamadığımız şekilde masmavi bir duman yükseldi. Ardından büyük bir yarık oluştu. Gördüğümüzde hayrete düştük ve çok korktuk. Allah’tan köyümüze kadar ulaşmadı. Yarığın köyümüze yakın olmaması sevindirici oldu.
Burası önceden çok düzgün ve güzel bir zeytin bahçesiydi. Ancak oluşan yarık nedeniyle arazinin yaklaşık yarısı bölünerek aşağıya doğru kaydı. Toplamda 33 dönümlük bir arazimiz var ama yarık nedeniyle ne kadarının zarar gördüğünü tam olarak bilmiyoruz. Uçurumun kenarında kalan ağaçlara yaklaşmaya korkuyoruz. Traktör sürerken bile tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Bir anlık dikkatsizlikte ayağımız kayabilir, düşüp kolumuzu veya bacağımızı kırabiliriz. Bu nedenle çok dikkatli hareket ediyoruz. Önce uçurumun kenarındaki zeytin ağaçlarını hasat ediyoruz" dedi.
Yarığın kenarında tehlikeli hasat
Çiftçi Temizkan, "Elimizden geldiğince çalışıyoruz ancak yarığın kenarında hasat yapmak gerçekten çok tehlikeli. Allah korusun, bir anlık tökezlemede aşağıya düşmek mümkün. Bu yüzden önce kenardaki ağaçları dikkatlice hasat edip daha sonra yukarı doğru ilerleyeceğiz. Güvenliğimizi düşünerek çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.