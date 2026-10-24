Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Hatay Havalimanı'nda sona doğru

Bakan Uraloğlu, yürütülen çalışmalar kapsamında 43 bin 36 metrekarelik ilave apron alanında genişletme imalatlarının, ana nizamiye binasının yapımının ve terminal binasındaki tadilat-onarım işlerinin tamamlandığını açıkladı.

Proje tamamlandığında ayrıca 10 bin 800 metrekarelik kamu havacılık apronu da havalimanına kazandırılmış olacak.

PİST VE TAKSİ YOLLARI YENİLENDİ, ZEMİN GÜÇLENDİRİLDİ

Deprem felaketinin ardından altyapı iyileştirmelerine öncelik verildiğini belirten Uraloğlu, 3 bin metrelik mevcut pistin tamamen yenilendiğini vurguladı.

2 bin 720 metre uzunluğundaki yeni paralel taksi yolu, hızlı çıkış taksi yolları, terminal/lojman güçlendirmeleri ve olası su baskınlarına karşı sedde sızdırmazlık duvarı imalatları başarıyla bitirildi.

YENİ TESİSLERLE HAVALİMANI ALTYAPISI GÜÇLENİYOR: HEDEF 2026 SONU!

Projenin kalan kısımlarının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacağını ifade eden Bakan Uraloğlu; 2 bin 133 metrekarelik yeni itfaiye binası ile 1745 metrekarelik kuvvet santralinin elektrik ve mekanik altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Terfi havuzları, drenaj sistemleri ve çevre güvenlik yollarıyla havalimanı çok daha dirençli bir yapıya kavuşacak.

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