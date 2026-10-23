Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla netleşti: 29 Ekim'de 3 büyükşehirde o hatlardan ücret alınmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla netleşti: 29 Ekim'de 3 büyükşehirde o hatlardan ücret alınmayacak

09:32, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 09:34, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla netleşti: 29 Ekim'de 3 büyükşehirde o hatlardan ücret alınmayacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma hatları belli oldu

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşların merakla beklediği 29 Ekim toplu taşıma kararı netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, 29 Ekim 2026 Perşembe günü üç büyükşehirdeki belirli raylı sistem hatlarında vatandaşlardan ücret alınmayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak ücretsiz toplu taşıma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar doğrultusunda, perşembe günü Marmaray, Başkentray ve İZBAN başta olmak üzere belirlenen raylı sistem hatlarında vatandaşlardan ücret alınmayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da ulaşım kolaylığına vurgu yaptığı kararın kapsadığı tüm güzergahlar belli oldu.

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan 11919 sayılı karar, 22 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan bu karar kapsamında, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak ve gün içinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar, belirlenen raylı sistem hatlarından gün boyunca bedava yararlanma imkanına sahip olacak.

Hangi hatlarda ücretsiz ulaşım sağlanacak?

Kararın detaylarına göre, ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak güzergahlar tek tek belirlendi. İstanbul'da kıtaları birbirine bağlayan
Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı
perşembe günü yolculara ücretsiz hizmet verecek. Ankara'da ulaşımın can damarlarından
Başkentray
 ve İzmir'de yaygın olarak kullanılan
İZBAN
da yine aynı gün boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.

Bakan Uraloğlu'ndan hızlı ve kolay ulaşım vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ücretsiz ulaşım kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu hatların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşların hizmetinde olacağını belirtti. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki raylı sistemlerin gün boyunca ücretsiz çalışacağını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu uygulamanın tüm vatandaşlara hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacağını ifade etti. Karar kapsamında en çok merak edilen hatlardan biri olan Marmaray da 29 Ekim Perşembe günü herhangi bir ücret ödenmeden kullanılabilecek.

Bakan Uraloğlu: Dördüncü pistle bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu sağlandı
Ekonomi
Bakan Uraloğlu: Dördüncü pistle bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu sağlandı
Bakan Uraloğlu: Türkiye jeostratejik bir güven adasıdır
Gündem
Bakan Uraloğlu: Türkiye jeostratejik bir güven adasıdır
Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek: Milyonları ilgilendiren dev projede son durum
Ekonomi
Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek: Milyonları ilgilendiren dev projede son durum
Başlıklar :29 ekimcumhuriyet bayramıücretsiz ulaşımtoplu taşımaresmi gazetei̇stanbulankarai̇zmirmarmaray
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026