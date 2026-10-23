Resmi Gazete'de yayımlanan kararla netleşti: 29 Ekim'de 3 büyükşehirde o hatlardan ücret alınmayacak
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşların merakla beklediği 29 Ekim toplu taşıma kararı netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, 29 Ekim 2026 Perşembe günü üç büyükşehirdeki belirli raylı sistem hatlarında vatandaşlardan ücret alınmayacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak ücretsiz toplu taşıma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar doğrultusunda, perşembe günü Marmaray, Başkentray ve İZBAN başta olmak üzere belirlenen raylı sistem hatlarında vatandaşlardan ücret alınmayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da ulaşım kolaylığına vurgu yaptığı kararın kapsadığı tüm güzergahlar belli oldu.
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan 11919 sayılı karar, 22 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan bu karar kapsamında, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak ve gün içinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar, belirlenen raylı sistem hatlarından gün boyunca bedava yararlanma imkanına sahip olacak.
Hangi hatlarda ücretsiz ulaşım sağlanacak?
Bakan Uraloğlu'ndan hızlı ve kolay ulaşım vurgusu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ücretsiz ulaşım kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu hatların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşların hizmetinde olacağını belirtti. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki raylı sistemlerin gün boyunca ücretsiz çalışacağını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu uygulamanın tüm vatandaşlara hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacağını ifade etti. Karar kapsamında en çok merak edilen hatlardan biri olan Marmaray da 29 Ekim Perşembe günü herhangi bir ücret ödenmeden kullanılabilecek.