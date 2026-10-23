Resmi Gazete'de yayımlanan kararla netleşti: 29 Ekim'de 3 büyükşehirde o hatlardan ücret alınmayacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak ücretsiz toplu taşıma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar doğrultusunda, perşembe günü Marmaray, Başkentray ve İZBAN başta olmak üzere belirlenen raylı sistem hatlarında vatandaşlardan ücret alınmayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da ulaşım kolaylığına vurgu yaptığı kararın kapsadığı tüm güzergahlar belli oldu.

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan 11919 sayılı karar, 22 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan bu karar kapsamında, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak ve gün içinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar, belirlenen raylı sistem hatlarından gün boyunca bedava yararlanma imkanına sahip olacak.

Hangi hatlarda ücretsiz ulaşım sağlanacak?

Kararın detaylarına göre, ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak güzergahlar tek tek belirlendi. İstanbul'da kıtaları birbirine bağlayan Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı perşembe günü yolculara ücretsiz hizmet verecek. Ankara'da ulaşımın can damarlarından Başkentray ve İzmir'de yaygın olarak kullanılan İZBAN da yine aynı gün boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.

Bakan Uraloğlu'ndan hızlı ve kolay ulaşım vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ücretsiz ulaşım kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu hatların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşların hizmetinde olacağını belirtti. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki raylı sistemlerin gün boyunca ücretsiz çalışacağını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu uygulamanın tüm vatandaşlara hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacağını ifade etti. Karar kapsamında en çok merak edilen hatlardan biri olan Marmaray da 29 Ekim Perşembe günü herhangi bir ücret ödenmeden kullanılabilecek.

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