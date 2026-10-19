Bakan Uraloğlu: Türkiye jeostratejik bir güven adasıdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi Konferansı'nda küresel ticaret rotaları ve Türkiye'nin jeostratejik konumu hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası ticaret koridorlarındaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekerek küresel lojistik dinamiklerini vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da “Değişen Küresel Ulaştırma Jeopolitiği ve Kalkınma Yolu Projesi Konferansı”nda açıklamalarda bulundu.
"DÜNYA EN UCUZU DEĞİL, EN GÜVENLİ VE KISA ROTAYI ARIYOR"
Dünya ticaretindeki değişen önceliklere değinen Uraloğlu, uluslararası piyasaların artık sadece en ucuz olanı değil, en güvenli ve en kısa rotayı aradığını belirtti. Ticaret yollarında meydana gelen en ufak bir aksamanın bile küresel ekonomiyi doğrudan olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
'Ülkemize 55 milyar dolarlık katkısı olacak'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kalkınma Yolu bittiği zaman, ülkemize 10 yıllık bir periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Ve yine yıllık da aşağı yukarı 70 bin kişiye bir istihdam sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.