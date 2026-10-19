Bakan Uraloğlu: Türkiye jeostratejik bir güven adasıdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da “Değişen Küresel Ulaştırma Jeopolitiği ve Kalkınma Yolu Projesi Konferansı”nda açıklamalarda bulundu.

Küresel ticaret hatlarının güvenliğine işaret eden Bakan Uraloğlu, "Türkiye'siz bir ticari koridor kurulamaz. Türkiye, bölgesinde ve küresel ölçekte jeostratejik bir güven adasıdır. Doğu-Batı koridorunda doğal bir köprü konumundayız" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA EN UCUZU DEĞİL, EN GÜVENLİ VE KISA ROTAYI ARIYOR"

Dünya ticaretindeki değişen önceliklere değinen Uraloğlu, uluslararası piyasaların artık sadece en ucuz olanı değil, en güvenli ve en kısa rotayı aradığını belirtti. Ticaret yollarında meydana gelen en ufak bir aksamanın bile küresel ekonomiyi doğrudan olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

'Ülkemize 55 milyar dolarlık katkısı olacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kalkınma Yolu bittiği zaman, ülkemize 10 yıllık bir periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Ve yine yıllık da aşağı yukarı 70 bin kişiye bir istihdam sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

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