Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek: Milyonları ilgilendiren dev projede son durum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde fiziki ilerlemenin yüzde 50'yi aştığını belirterek, "Ankara-Kayseri arasındaki demir yoluyla seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu, projede çalışmaların önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımızda fiziki ilerleme yüzde 50'yi aştı. 142 kilometrelik hattımızı saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu ile entegre olacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını ifade etti. Uraloğlu, "Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki YHT Garı'ndan başlayarak Kayseri'ye uzanacak hattımız sayesinde Ankara-Kayseri arasındaki demir yoluyla seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızın hizmete girmesiyle vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız" dedi.
YERKÖY-KAYSERİ HATTINDA 5 İSTASYON YER ALACAK
Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerindeki istasyonlara ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Yerköy'den başlayarak Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü üzerinden Kayseri'ye ulaşacak hattımızla bölgenin demir yolu ulaşımını güçlendireceğiz. Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 13.5 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz. Projemizle şehirlerarası lojistik maliyetlerini azaltacak, ulusal demir yolu ağımızın kuzey-güney bağlantısını güçlendireceğiz" açıklamasında bulundu. Hattın Orta Koridor üzerinde yer aldığına dikkat çeken Uraloğlu, projenin Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.
"15 TÜNEL VE 27 KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK"
Bakan Uraloğlu, hat boyunca toplam 17 bin 329 metre uzunluğunda 15 tünel ve 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 köprü inşa edileceğini belirterek, "Projemizde T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinin kazı çalışmalarını tamamladık. T1, T2 ve T5 tünellerinin kaplama imalatlarını da bitirdik. Ayrıca 25 altgeçit, 91 menfez ve bir üstgeçidin yapımını tamamladık. Diğer tünel, köprü, altgeçit ve üstgeçitlerde çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 22 altgeçit, 29 menfez ve 14 üstgeçitte betonarme imalatlarının sürdüğünü, tünel kazıları ile köprü yapım çalışmalarına da devam edildiğini bildirdi.