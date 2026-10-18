Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek: Milyonları ilgilendiren dev projede son durum

"15 TÜNEL VE 27 KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK"





Bakan Uraloğlu, hat boyunca toplam 17 bin 329 metre uzunluğunda 15 tünel ve 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 köprü inşa edileceğini belirterek, "Projemizde T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinin kazı çalışmalarını tamamladık. T1, T2 ve T5 tünellerinin kaplama imalatlarını da bitirdik. Ayrıca 25 altgeçit, 91 menfez ve bir üstgeçidin yapımını tamamladık. Diğer tünel, köprü, altgeçit ve üstgeçitlerde çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 22 altgeçit, 29 menfez ve 14 üstgeçitte betonarme imalatlarının sürdüğünü, tünel kazıları ile köprü yapım çalışmalarına da devam edildiğini bildirdi.