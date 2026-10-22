Bakan Uraloğlu: Dördüncü pistle bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu sağlandı

Altın mı, dolar mı, borsa mı? En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Milyonlarca yatırımcının yakından takip ettiği piyasalarda kazanç tablosu, TÜİK'in açıkladığı eylül ayı verileriyle yeniden şekillendi. Yıllık bazda güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı zirveye demir atarken, sadece eylül ayına bakıldığında rüzgarın tamamen tersine dönmesi dikkat çekti. Peki, yatırımcının yüzünü en çok hangi araç güldürdü, döviz ve borsa cephesinde tablo ne yönde değişti? İşte, birikimlerinize yön vermeden önce mutlaka incelemeniz gereken o çarpıcı karne...