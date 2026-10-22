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Bakan Uraloğlu: Dördüncü pistle bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu sağlandı

Bakan Uraloğlu: Dördüncü pistle bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu sağlandı

11:55, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Bakan Uraloğlu: Dördüncü pistle bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu sağlandı
Bakan Uraloğlu, yeni pistte 18 eylül-15 ekim 2026 tarihleri arasında toplam bin 738 kalkış gerçekleştirildiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda 18 Eylül’de hizmete açılan 4. ana pistten 15 Ekim tarihine kadar toplam 1.738 kalkış gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Yeni pistten gerçekleştirilen 1.738 kalkışın 1.475’inde standart aletli kalkış rotaları kullanıldı, 22 bin 453 deniz mili rota kısalması sağlandı. Söz konusu uçuşlarda yaklaşık 284 ton yakıt tasarrufu ve 897 ton karbondioksit emisyonu azaltımı hesaplandı.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Eylül 2026 tarihinde verdiği ilk kalkış müsaadesiyle hizmete açılan 4. ana piste ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni pistin hava trafiğine önemli bir operasyonel esneklik kazandırdığını belirten Bakan Uraloğlu, “18 Eylül-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yeni pistimizden toplam 1.738 kalkış gerçekleştirildi. Bu sayı, aynı dönemde İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirilen 22 bin 118 kalkışın yüzde 7,9’una karşılık geliyor. Yeni pistimiz, özellikle doğu yönünde alternatif bir kalkış imkânı sağlayarak hava trafiğini rahatlatıyor.” açıklamasında bulundu.

Uçuş Başına Ortalama 15,2 Deniz Mili Rota Kısalması Sağlandı

Yeni pistin uçuş mesafelerini kısaltarak yakıt tüketiminin ve karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağladığını belirten Bakan Uraloğlu,
“18 Eylül-15 Ekim 2026 dönemine ilişkin kayıtlarımızı inceledik. Bu dönemde yeni pistten gerçekleştirilen 1.738 kalkışın 1.475’inde BARPE, IVGUS, VICEN ve RATVU olarak adlandırılan standart aletli kalkış rotaları kullanıldı. Söz konusu uçuşlarda alternatif pist kullanımına kıyasla uçuş başına ortalama 15,2 deniz mili, toplamda ise 22 bin 453 deniz mili rota kısalması sağlandı.”
 ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 284 Ton Yakıt Tasarrufu Hesaplandı

Rota kısalmasının çevresel ve ekonomik kazanımlarına da değinen Uraloğlu,
“Bakanlığımızın yakıt tüketimi ve emisyon referans katsayıları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, söz konusu uçuşlarda yaklaşık 284 ton yakıt tasarrufu ve 897 ton karbondioksit emisyonu azaltımı sağladık. ”
 dedi.

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