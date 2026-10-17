Osman Gazi Mavi Vatan yolcusu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar 'Gaz üretimi ikiye katlanacak'

"Üzerinde bulunan 21 farklı ünite ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek, deniz altına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir. Böylece Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027 yılı başından itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğal gazımızı kullanacak. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu vizyoner projeye emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, platformda görev yapacak tüm personelimize başarılar diliyorum"