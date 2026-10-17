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Bakan Bayraktar 'Yakın zamanda yeni bir müjde verebiliriz' diyerek duyurdu

Bakan Bayraktar 'Yakın zamanda yeni bir müjde verebiliriz' diyerek duyurdu

12:08, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 12:39, 17/10/2026, Cumartesi
AA
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Bakan Bayraktar 'Yakın zamanda yeni bir müjde verebiliriz' diyerek duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında küresel enerji piyasalarını ve Türkiye'nin milli enerji hamlelerini değerlendirdi. Bakan Bayraktar, Gabar'da yeni bir petrol müjdesinin yolda olduğunu duyururken, Karadeniz gazı, Akkuyu NGS ve yeni nükleer santral projelerine dair çok önemli detaylar paylaştı.

Türkiye'nin hem karada hem de denizlerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirten Bakan Bayraktar, Gabar'ın bu stratejide kilit bir rol oynadığını söyledi.

Bayraktar,
"Gabar'daki petrol üretimi çalışmalarımızın önemli bir parçası. İnşallah yakın zamanda buradan yeni bir müjde verebiliriz"
 ifadelerini kullandı.

KARADENİZ GAZI 2028'DE 4 KATINA ÇIKACAK

2023 yılında Sakarya Gaz Sahası'ndan başlayan yerli gaz üretiminin yıllık 7,5 milyar metreküpe ulaştığını anımsatan Bayraktar, üretimin iki katına çıkma aşamasında olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin kendi kaynaklarını bulma kararlılığında olduğunu vurgulayan Bakan, Karadeniz'deki gaz üretiminin 2028 hedefleri doğrultusunda tam 4 katına çıkarılacağını açıkladı.

AKKUYU'DA İLK REAKTÖR BİRKAÇ AY İÇİNDE DEVREYE ALINIYOR

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin aynı anda 4 reaktörü inşa edilen dünyanın en büyük nükleer sahası olduğunu hatırlatan Bayraktar, "İlk reaktörde artık elektrik üretimine çok yaklaştık. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde hedefimiz bu reaktörü devreye almak" dedi. Bayraktar ayrıca Sinop ve Trakya'da planlanan yeni nükleer santraller için de Rus yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü ekledi.

TÜRKİYE-RUSYA ENERJİ ORTAKLIKLARINDA 40 YIL GERİDE KALDI

Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz işbirliğinin 40. yılına girdiğini vurgulayan Bayraktar, Rusya'nın bu süreçte 600 milyar metreküpün üzerinde gaz sağlayan güvenilir bir ortak olduğunu dile getirdi. Ayrıca Türkiye'nin önemli bir dizel ithalatçısı olduğuna değinen Bakan, Rusya ve ABD arasındaki dizel anlaşmalarının da Türkiye'nin arz güvenliği açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.

"SADECE SANTRALLER DEĞİL, ENERJİ ZİRVELERİ DE HEDEF OLUYOR"

Suudi Arabistan'daki Dünya Petrol Kongresi sırasında yaşanan saldırılara dikkat çeken Bayraktar, küresel krizler nedeniyle artık sadece enerji altyapılarının değil, enerji toplantılarının da hedef haline geldiğini aktardı. Dünyanın krizler ve çatışmalarla dolu "yeni bir normale" girdiğini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin alternatif kaynaklar ve TANAP gibi uluslararası boru hatlarıyla arz güvenliğini garanti altına aldığını vurguladı.


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