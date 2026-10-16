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Osman Gazi göreve hazır

Osman Gazi göreve hazır

04:00, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Osman Gazi göreve hazır
Osman Gazi.

Karadeniz doğal gazında kapasiteyi ikiye katlamaya az kaldı. Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, 20 yıl sürecek görevi için yarın Filyos’tan Karadeniz’e açılacak. Günlük üretimi 20 milyon metreküpe çıkaracak platform, tek başına 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi’nin Mavi Vatan’daki görev yerine gitmek için hazır olduğunu belirterek, “Doğal gaz ihtiyacını yerli imkanlarla karşıladığımız hane sayısını 4 milyondan 8 milyona çıkarmış olacağız. Ülke ekonomimize yıllık 3,5 milyar dolarlık katma değer sağlayacak bu dev eserle Türkiye Yüzyılı’nda enerjide tam bağımsızlık hedefimize tarihî bir değer kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

11 TESİS YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu olma niteliği taşıyan Osman Gazi, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda yerli doğal gaz üretimini ikiye katlamaya hazırlanıyor. Karadeniz’deki görevi öncesinde Filyos’ta kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçirilen platformun üstyapısındaki 21 tesisten 11’i Sakarya Gaz Sahası’nın özelliklerine uygun olarak yeniden inşa edilirken, 10 tesis modifiye edilerek sisteme entegre edildi. Yeniden inşa edilen tesislerin 7’si Türkiye’de, 4’ü yurt dışında üretildi. Yaklaşık 7 bin kişinin görev aldığı çalışmalarda 30 kilometre borulama işlemi gerçekleştirilirken platformdaki toplam elektrik kablosu uzunluğu 642 kilometreye ulaştı. Hazırlıklar kapsamında, acil durumlarda hidrokarbon gazlarının güvenli tahliyesini sağlayacak 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi de Ağustos 2026’da platforma monte edildi.

20 YIL BOYUNCA GÖREVDE KALACAK

Platform, cumartesi günü Filyos Limanından Karadeniz’e uğurlanacak. 140 kişilik personel kapasitesine sahip olan Osman Gazi, 7/24 esaslı olarak 20 yıl boyunca belirlenen lokasyonda görev yapacak. Osman Gazi, karadan yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta adeta bir fabrika gibi çalışarak işlenen doğal gazı, kullanıma hazır olarak ulusal şebekeye iletecek. Osman Gazi, Sakarya Gaz Sahası’nda mevcutta günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimi iki katına yani 20 milyon metreküpe çıkaracak. Halihazırda 4 milyon hane yerli doğal gazı kullanırken Osman Gazi'nin devreye girmesiyle birlikte toplam 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz’den karşılanacak.

3,5 MİLYAR DOLARLIK KATKI BEKLENİYOR

Osman Gazi’nin her gün üreteceği gaz, bugünkü gaz fiyatlarıyla 10 milyon dolarlık bir mali büyüklüğe tekabül edecek. Platformun, Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolarlık bir katkısı olacağı hesaplanıyor. Osman Gazi’nin göreve uğurlanmasının ardından bu yıl sonu itibarıyla platformun alev kulesinden de ilk gaz yakılarak 2027 yılının başında üretime başlaması planlanıyor. Böylelikle Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ikinci faz tamamlanmış olacak.

4 milyondan 8 milyon haneye

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Doğal gaz ihtiyacını yerli imkanlarla karşıladığımız hane sayısını 4 milyondan 8 milyona çıkarmış olacağız. Ülke ekonomimize yıllık 3,5 milyar dolarlık katma değer sağlayacak bu dev eserle Türkiye Yüzyılı’nda enerjide tam bağımsızlık hedefimize tarihî bir değer kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Başlıklar :Osman GaziSondajekonomiAlparslan Bayraktar
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