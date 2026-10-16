Ticaret Bakanı Bolat'tan AB'ye 'Made in Europe' uyarısı: Türkiye'yi dışlarsanız zarar görürsünüz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği’nin otomotiv ve temiz enerji gibi stratejik sektörlerde Avrupa üretimini önceleyen “Made in Europe” planına Türkiye’nin dahil edilmemesinin hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın çıkarlarına zarar vereceği uyarısında bulundu. Türkiye’nin en başından itibaren eşit ortak olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Bolat, AB ile Türkiye arasındaki 30 yıllık Gümrük Birliği’nin ve güçlü tedarik zinciri entegrasyonunun tehlikeye girebileceğine dikkat çekti.